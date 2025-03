El Badajoz se agarra al Nuevo Vivero

El Badajoz lo fía todo al Nuevo Vivero. Sacar sus dos partidos en casa resulta indispensable para sus opciones de permanencia y todos los sentidos ... blanquinegros están puestos en esa misión. En las oficinas, en el vestuario y en la grada son conscientes de lo mucho que hay en juego este domingo ante la Cultural Leonesa. De ahí que esta trascendental cita se haya empezado a jugar ya desde el sábado. El club abrió las puertas del entrenamiento y la afición respondió como mejor sabe al grito de «¡Sí se puede!». El equipo recibió esa activación necesaria para salir enchufado desde el calentamiento. Zelu habló en representación de la plantilla y se dirigió a los cientos de seguidores que se reunieron en Tribuna para pedirles que sigan apoyando como hasta ahora hasta el final. «Vamos todos en la misma dirección y entre todos lo vamos a conseguir», señaló. Llega otra final y el Nuevo Vivero volverá a ejercer ese efecto caldera de los grandes momentos.

El Badajoz se juega la vida cada domingo y su hinchada siempre ha estado ahí acompañándole para cogerle de la mano y ayudarle a mantenerse en pie. «Veo a la ciudad muy volcada, consciente de lo que se juega el equipo y muy implicada porque sabe que los jugadores van a dar el cien por cien, se van a dejar la vida», apuntaba David Tenorio. Quedan cuatro jornadas y toca remar todos juntos para alcanzar la orilla de la salvación. El Nuevo Vivero se presenta como la gran balsa para seguir a flote. Se espera otra espectacular entrada como en las dos anteriores citas frente al Castilla y Fuenlabrada. En ese sentido, el entrenador destacó el compromiso e implicación del personal del club y de toda la plantilla, al mismo tiempo que recordaba que son los primeros que se están jugando su futuro. «El club es una pasada en todos los sentidos. Ojalá podamos salvarnos por ellos, se lo merecen. Me siento muy responsabilizado». Desde León resaltan con admiración este apoyo masivo, aunque confían en provocar los condicionantes para que esa presión se vuelva en contra de los pacenses. «Cuando tienes tanta gente en el campo si las cosas no van bien siempre será positivo y si no van tan bien siempre puede aumentar el estado de nerviosismo general», sostenía Isra Martínez, técnico de la Cultural que asumió el cargo desde el filial la pasada jornada y debutó con empate ante el Celta B tras la destitución de Eduardo Docampo.

Su delicada situación no permite más tropiezos en su estadio. La salvación pasa por ganar los dos partidos en casa como mínimo. Esa máxima es de obligado cumplimiento para que la ecuación salga con resultado positivo. «El domingo es una final otra vez y tendremos que seguir con la mentalidad, el mismo orgullo y fe de que se puede conseguir», remarcaba el preparador del Badajoz. Desde todos los estamentos del Badajoz existe plena confianza en lograr el objetivo. Los últimos partidos, aunque en algunos no hayan acompañado los resultados, dan motivos para creer. «La sensación del grupo es buena porque creo que hicimos suficientes méritos para obtener un resultado mejor. Tenemos que encontrar el punto de equilibrio de sentirnos heridos por esa situación y darle un enfoque positivo». No le está sonriendo la fortuna y en Linares la mala suerte le golpeó fuerte. «A uno le gustaría que la ola fuera siempre a favor. Es cierto nos está tocando remar contra muchas circunstancias y el otro día de forma bastante injusta», lamentaba Tenorio.

La Cultural parecía hace un mes ajena a la lucha sin cuartel que se desataba por debajo, pero se ha complicado su tranquilidad al entrar en una espiral negativa con solo una victoria en las últimas quince jornadas. Ahora está a cinco puntos del Badajoz. «Es un equipo que sabe que tiene aquí un partido importantísimo para apartarse del problema», advertía Tenorio. Sanse y Algeciras empataron el sábado y de ganar los blanquinegros adelantarían a los madrileños.

Para recibir a la Cultural, Tenorio tiene las bajas de Josete Malagón y Pérez Acuña, sancionados en la batalla de Linarejos, pero recupera a Mariano Gómez. El técnico del Badajoz no ha repetido un once en ninguno de sus seis partidos que se ha sentado en el banquillo y este domingo se esperan nuevos movimientos. Isra Martínez tiene la baja de Saúl y las dudas de Tarsi y Kevin Presa.