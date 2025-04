El Badajoz afronta un duelo clave en los albores de una exigente semana

El duelo ante el Córdoba era una prueba de fuego, un test de nivel para calibrar hasta dónde alcanzaba el progreso y el potencial de ... un Badajoz remozado tácticamente. Pero en la exigencia competitiva no se contemplaba el imperativo de la victoria por la entidad de un rival que en estos momentos está un peldaño por encima. En algunas fases se acercó a la fórmula para sumar ante el líder y lo tuvo en su mano hasta que se deslavazó, pero un tropiezo en esa cita era tolerable. Dolieron más los cuatro tantos y los errores que propiciaron la goleada que el guarismo final en sí.

Sin embargo, el panorama es distinto en el compromiso de este sábado (18.00 horas) en el estadio Reina Sofía, donde se mide a un Unionistas titubeante que supera a los blanquinegros por dos puntos y que se halla dos puestos por encima de un descenso que ocupan los extremeños. En su discurso, el técnico José María Salmerón dribla el factor presión, con el Deportivo y el Mérida en el horizonte más cercano en un margen de siete días, pero no esconde la relevancia que entraña el choque en territorio charro. «En el devenir de la competición hay partidos claves y este es uno de ellos», reflexionaba al respecto en su comparecencia de este viernes en la sala de prensa del Nuevo Vivero.

Porque aunque asegura que a estas alturas del curso no mira la clasificación, la perspectiva es diferente desde un emplazamiento u otro de la tabla. «Es importante porque están por encima de nosotros y si ganamos les adelantamos». Sus referencias a los tres compromisos en siete días son escuetas, centrándose en lo más inmediato, pero se le escapa el argumento de que este partido es fundamental para poder «ir con tranquilidad a los siguientes».

Paso a paso y sin anticiparse, pero el calendario se inclina y la plantilla pacense se enfrenta a un desafío inédito esta temporada que pondrá a prueba su resistencia y estado de forma. «El equipo está físicamente bien. No es habitual en Primera RFEF esta secuencia y hay que descansar, alimentarse bien y estar preparados para el siguiente, pero sin pensar en él, centrándonos en el primero». Será una semana atípica, con poca carga de trabajo en las sesiones, que irán destinadas más a la recuperación, y admite que habrá rotaciones en un plantel cuya escasez de recursos ha permitido que se repartan mucho los minutos, lo que se traduce en rodaje generalizado. «La confianza la tenemos y es cuestión de ver cómo llegamos, preferimos a un jugador al 100% que uno al 60 y que lo podamos perder». En este sentido, la única baja confirmada para el choque ante Unionistas es la de Luis Valcarce, que no termina de recuperarse de sus molestias derivadas de un esguince de rodilla. Continuará ocupando el carril zurdo el canterano Edu Sánchez, cada vez más afianzado.

Unionistas-Badajoz Unionistas: De la Cruz, Rojo, Pedraza, Mayor, Vicente,Chapela, Héctor, Sanz, Beneit, De la Nava y De Miguel.

Badajoz: Kike Royo, José Mas, Mariano, Borja García, Edu Sánchez, Raúl Palma, Mancuso, Javi Ros, Adilson, David Soto y Ferrón.

Árbitro: Imanol Irurtzun Artola (comité navarro).

Estadio y hora: Reina Sofía, 18.00.

En cuanto al rival, el preparador almeriense recela de la irregularidad que han demostrado los salmantinos hasta la fecha, capaces de perder con el Talavera, colista del grupo 1 y que hasta entonces no había cosechado ningún triunfo, y de vencer a uno de los favoritos, el Racing de Ferrol. «En esta competición puedes ganar a cualquiera, pero también te puede ganar cualquiera. Unionistas es fuerte, tiene capacidad y sabe hacer su juego».

Su homólogo en el banquillo del conjunto castellanoleonés, Raúl Casañ, cuestionado por los resultados cosechados en este inicio de campaña, resalta como principales peligros del Badajoz que «arriba tiene jugadores rápidos y hay que estar muy atentos a eso. Ellos salen a la contra».

Salmerón espera un duelo «muy intenso por la importancia del mismo. Siempre incidimos en eso, pero van a ser claves las áreas, porque habrá muchos balones en esa zona y hay que ser solventes, al igual que con el Sanse, tenemos que dar imagen de equipo fuerte, contundente defensivamente y no cometer muchos errores».

Uno de los aspectos más reseñables del enclave será la cercanía de un público muy vigoroso que estará encima, un aspecto que el entrenador andaluz valora como un estímulo. «A mí me encanta, prefiero jugar en campos con mucha gente que ante 300 personas, hay que estar preparados para estas circunstancias y contar con un ambiente de fútbol así».