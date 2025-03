Atlantic garantiza la continuidad de su proyecto en el Badajoz

El Badajoz afronta dos semanas en las que está en juego su futuro deportivo. Dos jornadas a vida o muerte para seguir en Primera ... RFEF. La final ante el Pontevedra centra toda la atención y es donde están puestos todos los sentidos de la gran familia blanquinegra. No hay otro pensamiento más allá del sábado. Tampoco se contempla otra opción que no sea salvar la categoría. Todas las fuerzas, plegarias y buenas vibraciones apuntan al Nuevo Vivero.

El Badajoz se juega la permanencia a dos partidos y no puede fallar en el primero. Si la incertidumbre planea sobre el plano deportivo, en lo que respecta a la parte institucional la continuidad del club está garantizada. Pase lo que pase el grupo mexicano no se bajará del barco. Al menos así lo aseguran desde Atlantic Capital 2000 SL. «El proyecto no depende de mantener la categoría. Los accionistas tienen mucho interés en el club y así lo han transmitido», sostiene Diego García. El director general envía así un mensaje de tranquilidad en estos momentos tan difíciles para el equipo ante la sombra de un descenso que acecha sobre el Nuevo Vivero y que hace plantearse a los aficionados algunas dudas sobre el futuro de la entidad. La propiedad tampoco se imagina otro desenlace que no sea continuar en Primera RFEF. «No contemplamos otro escenario que no sea la permanencia». Tanto que ese posible plan B por si todo se tuerce está más que aparcado en el último cajón del despacho más olvidado del Nuevo Vivero. «Confiamos plenamente en la plantilla y cuerpo técnico. Hay calidad suficiente para salvar la categoría», subraya Diego García. Pero no solo será suficiente con la victoria ante el Pontevedra este sábado en un Nuevo Vivero otra vez a rebosar. En la última jornada en Córdoba también estaría obligado a puntuar, aunque podría llegar dependiendo de sí mismo si gana y el Castilla supera su bache y vence al Fuenlabrada. «Vamos a llegar fuera del descenso y el Fuenlabrada tampoco lo tendrá fácil con el Unionistas que se juega la Copa y es un gran equipo», expone el máximo responsable del club confiado en conseguir la salvación.

Por los pasillos del Nuevo Vivero no se concibe otra cosa que no sea la permanencia. «Estamos convencidos desde todas las partes del club de que nos vamos a salvar», señala con total seguridad Diego García. «El equipo está compitiendo bien y hay mucha unión en el vestuario en ese sentido», añade.

El grupo mexicano ya está dando pasos a medio y largo plazo para consolidar su proyecto. La propiedad va a acometer una reestructuración del fútbol base tras la desastrosa temporada de sus principales filiales que acabó con los descensos del juvenil a Liga Nacional y del Badajoz B a Segunda Extremeña, su segundo descenso en apenas un año para pasar de Tercera a la última categoría del fútbol regional. El club anunciaba este miércoles un acuerdo de colaboración con el Barcelona Sporting Club de Ecuador para las próximas tres temporadas. Uno de los apartados más significativos de este convenio es que el club pacense pueda contar con jóvenes promesas guayaquileñas para reforzar su plantilla y además les sirva de fase de adaptación al fútbol europeo de cara a su proyección deportiva. Igualmente, se ofrece la opción inversa como una salida al fútbol ecuatoriano para jugadores pacenses que busquen desarrollarse en el extranjero. Además, permite la transferencia y cesión de jugadores, teniendo derecho preferencial cada uno de los clubes sobre sus futbolistas.