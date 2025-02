Atlantic Capital empieza a mostrar sus cartas al frente del Badajoz

Theo Chendri, primera salida del club

Tenía dos años de contrato, pero no ha llegado a cumplir ni media temporada. El Badajoz anunciaba este martes la baja de Theo Chendri. Una salida que era un secreto a voces desde la pasada semana y que su ausencia de la convocatoria para el partido ante el Linares no hizo más que corroborarlo. El jugador francés es la primera salida que se produce en el equipo blanquinegro. El club necesita liberar fichas para incorporar jugadores y reforzar la plantilla en el mercado de invierno. Chendri, de 25 años, se marcha tras jugar esta temporada con el Badajoz 533 minutos en 13 partidos, 7 como titular entre las 8 primeras jornadas. A partir de ahí desapareció del once hasta que en los tres últimos encuentros ni jugó.