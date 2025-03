Assane, el héroe entre los héroes azulgranas

MARCO A. RODRÍGUEZ BADAJOZ. Lunes, 10 de enero 2022, 07:53 | Actualizado 08:00h. Comenta Compartir

De Almendralejo a Irún partió el viernes un grupo de jovencísimos futbolistas del filial del Extremadura con la idea de salvar al club evitando una segunda incomparecencia que supondría el adiós a la temporada y a la supervivencia. De Irún a Almendralejo regresó un puñado de héroes que han dejado huella en la historia de la entidad azulgrana. Ganar al Real Unión en el Stadium Gal es toda una gesta para los doce canteranos que sortearon el patíbulo y que junto a Casto y Morcillo derrotaron al tercer clasificado y revelación del campeonato. Épico. Mágico. Y de entre todos esos héroes destacó el autor del 0-1, Assane N'Diaye, quien en declaraciones a la web de club tras el delirio espetó que «hemos hecho el partido de nuestras vidas».

«Hemos estado muy bien durante todo el partido. Estos chavales son muy grandes y lo recordaremos siempre. Yo he intentado hacer el partido que hago siempre y hoy me ha salido bien y tengo que seguir en esta línea y trabajando para ganarme la confianza del mister», expresó el mediocentro camerunés de 22 años (10-10-1999). «Todavía no nos creemos lo que hemos hecho, pero sí, lo sabemos. La hemos liado mucho, muchísimo. Espero que sirva para algo en el futuro del club. No teníamos nada que perder y nos lo merecíamos», continuó.

El canterano del Extremadura tuvo el detalle de acordarse de Cisqui, su entrenador en el segundo equipo, y del resto del cuerpo técnico. «Esta victoria también es de ellos», significó. El tanto de Assane en el minuto 58 fue el colofón a una machada que tuvo otros nombres propios. Uno de ellos, en sintonía al resto de jóvenes talentos azulgranas, el del guardameta Casto. El arquero atajó un penalti que hubiera supuesto el 1-0 en un momento de los llamados psicológicos, justo antes del descanso. Una pena máxima a todas luces injusta pues la televisión evidenció que la falta de Peteiro sobre Nacho fue fuera del área. La tercera pata de este banco casi milagroso debe ser el técnico Manuel Mosquera, todo un ejemplo de positivismo y resiliencia. El club le debe mucho.

Un Extremadura que se apresuró en tramitar fichas del primer equipo a chicos del filial para salvar el nuevo match-ball mientras aguarda el maná de la llegada de inversores. El técnico y sus chicos han cumplido. Ahora toca hacerlo desde los despachos.