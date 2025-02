Arranca de verdad el Mérida

R. P. MÉRIDA Jueves, 13 de julio 2023 | Actualizado 14/07/2023 15:45h. Comenta Compartir

El Mérida nunca se ha ido. Desde que se quedó a un gol en Majadahonda de clasificarse para la Copa del Rey a finales de mayo, decidió no renovar a Juanma Barrero y Sergio Cano, sustituirlos por Rai, cambiar a Nacho Ramos por Alejandro Pérez en la dirección general, lanzar la campaña de abonados, firmar un acuerdo de filiación con el Don Álvaro y desvincularse del Nueva Ciudad, dar bajas, ofrecer renovaciones y fichar hasta nueve nuevos futbolistas... pero cuando en realidad vuelve de verdad es este jueves.

Ha sido el inicio de pretemporada más largo de la historia del club. Primero quedaron el lunes para abrazarse y escuchar a Rai, el martes y el miércoles se dedicaron a pasar reconocimientos médicos y activarse en el gimnasio y por fin este jueves arranca el trabajo de campo, concretamente a partir de las 9.00 horas en el estadio Romano. El gran y extenso cuerpo técnico de Rai (ayudante, dos preparados físicos, entrenador de porteros, analista y entrenador de desarrollo individual, médica y fisios aparte) junto a 27 jugadores.

El club tiene cerrados nueve amistodos El club ya tiene definido también su calendario de verano. Entre el inicio de la pretemporada y la primera jornada liguera el 27 de agosto, los de Rai jugarán, por el momento, nueve amistosos. Este miércoles confirmaba el octavo ante el Córdoba en el Romano.Debutará el sábado 22 de julio en el Barrero Macías ante su filial de Tercera, el Don Álvaro; luego jugará al siguiente sábado, 29 de julio, en Talavera ante el nuevo Montijo de Emilio Tienza; se estrenará en el estadio Romano ante el filial del Betis el miércoles 2 de agosto y repetirá ante su afición con dos compromisos de su grupo en Primera RFEF, el sábado 5, ante el Recreativo de Huelva y el miércoles 9 contra el Córdoba (20.00). Cerrará la pretemporada a domicilio midiéndose a tres extremeños: el sábado 12 de agosto en el Príncipe Felipe ante el Cacereño, el jueves 17 de agosto en La Isla ante el Coria y el sábado 19 de agosto, a una semana del arranque liguero, en Villanueva de la Serena ante el Villanovense. Falta un rival y la fecha que el club anunciará en las próximas horas.

Todas las fichas séniors están ya ocupadas y la dirección deportiva tiene decidido no traer a más jugadores mayores de 23 años. Salvo que algún jugador con contrato venga con cambio de planes, «que no lo creo», opina David Rocha. Para cerrar el plantel sólo quedarían dos jugadores sub-23: un mediocampista y un delantero concretamente, que tardarán en llegar lo que tarde el director deportivo en acordar una cesión con un club de Primera o Segunda. «No es fácil porque hay equipos que te ponen penalizaciones si no juegan y aquí tienen que ganarse el sitio».

Dani Vicente, próximo fichaje

A Juan Palomares le acompañarán en la portería el canterano José Andrés, que compaginará la dinámica del primer equipo con el Don Álvaro en Tercera, y el sub-23 Dani Vicente, que aún no ha sido oficializado por el club por un problema burocrático que se resolverá en breve. De hecho, el cancerbero aterrizó ya en la capital autonómica el pasado lunes. Llega cedido por el Real Madrid, tras jugar la última temporada en su tercer equipo de Tercera Federación. «Tiene un futuro por delante prometedor. Estoy contento con la portería, más viendo el rendimiento el año pasado de Palomares», confirma Rocha.

En defensa, a Felipe Alfonso, Diego Parras, Bonaque y Lluís Llácer le acompañarán las nuevas incorporaciones de los centrales Tomás Bourdal (Racing de Ferrol) y José Elo (Navalcarnero) y el lateral izquierdo sub-23 Raúl Prada (Zamora). También realizará la pretemporada y estará en dinámica de primer equipo, aunque jugará en el Don Álvaro de Tercera, el central argentino Mateo Prevedeni, que militó el curso pasado en el Alcorcón de Segunda Federación y es internacional sub-20 con su selección.

A Luis Acosta, Busi y Ben Hamed le acompañarán en el centro del campo los nuevos Raúl Beneit (Unionistas) e Ismael Gutiérrez (La Nucía). Aparte del sub-23 que aún está por cerrarse. Y por bandas, a Sandoval y a Akito le acompañarán Álvaro Juan (Talavera) y Escardó (El Ejido). Un Akito, por cierto, que aún no ha regresado de Japón por problemas nuevamente con el visado. «No hemos sido capaces de que esté aquí para el día 10, pero no va a pasar lo del año pasado y llegará antes de que termine el mes».

Por último, en punta de ataque solo están el renovado Chuma y la nueva incorporación Iñaki Elejalde (Algeciras). «Nuestra idea es que Elejalde juegue arriba. Nos gusta más ahí. Queríamos un delantero que no fuese tan referencia como Chuma. Aunque Elejalde pueda jugar en banda o junto a Chuma como segundo delantero, él se encuentra más cómodo en punta», confirma Rocha. La delantera se completaría con el otro futbolista sub-23 que falta que llegará cedido de un club de Primera o Segunda.

También iniciarán la pretemporada con el primer equipo los jugadores procedentes del filial Rafael Burgos y Yacouba, los juveniles Raúl Martín, Marcos Fernández y José Borrela y el cadete Alejandro Beltrán. «Es una plantilla muy joven, pero es nuestro proyecto de club», apunta David Rocha. «Jugadores por explotar, que vienen de dinámica positiva y que tienen margen de mejora. Y que encima ya tienen experiencia porque han jugado en la categoría o incluso algunos vienen de jugar algunos partidos en categorías superiores. No son tan novatos. Y luego los hemos juntado con futbolistas más veteranos como Felipe, Acosta, Bonaque o Beneit. Estamos muy satisfechos con la plantilla conformada», apunta el director deportivo romano.