Aroma de final entre dos viejos conocidos

El Municipal El Prado se prepara para acoger este domingo un duelo con todos los ingredientes que requiere un auténtico choque de alta tensión. Y ... eso que el Talavera recibe al Cacereño cuando todavía quedan seis jornadas para el final de la primera vuelta. Sin embargo, ambos equipos se encuentran atrapados en la zona roja de la tabla y cada balón, cada pase y cada jugada adquieren un valor casi vital en su lucha por la permanencia.

El Cacereño llega a tierras toledanas penúltimo, a cuatro puntos de la salvación, con la urgencia de sumar para evitar que la presión se convierta en asfixia. Del otro lado, el Talavera, antepenúltimo con apenas un punto más que los verdes, buscará recuperar la confianza y cortar una racha de derrotas que comienza a pesar como una losa. Será casi un derbi. Después de coincidir varios años en Segunda Federación y lograr el ascenso el año pasado, vuelven a cruzar caminos en la Primera Federación en un duelo cargado de historia y necesidad. El choque combina rivalidad reciente con un dramatismo que solo los partidos de descenso pueden ofrecer.

Para Julio Cobos, entrenador del Cacereño, el partido tiene un valor estratégico fundamental. En la rueda de prensa previa, no dudó en calificarlo como casi de final: «Los dos equipos estamos muy necesitados. Para nosotros sería muy importante la victoria».

El técnico extremeño destacó la actitud de su plantilla durante la semana de entrenamientos tras la derrota del domingo anterior contra Osasuna B (1-2): «Entrenamos con seriedad y compromiso. La semana pasada probablemente fue una de las mejores semanas de trabajo. El domingo hicimos un buen partido, pero donde se deciden los encuentros nos penalizó el rival».

Talavera Jaime González, Fran Rodríguez, Aleix Roig, Sergi Molina, David Cuenca, Navarro, Pedro Capó, Valen Gómez, Luis Sánchez, Pitu Doncel y Di Renzo - Cacereño Adrián, Emi, Ousama, Javi Barrio, Sanvi, Deco, Diego Guti, Carlos González, Berlanga, Ale Morales e Iván Fernández. Árbitro: Pedro Oreiro Hermida (gallego).

Estadio y hora: El Prado, 12.00 horas.

Cobos también subrayó la importancia de corregir los pequeños detalles: «Si estás ahí abajo es porque estás haciendo cosas mal, y aunque hacemos muchas cosas bien, en todas las categorías, más que en Segunda Federación, las áreas son fundamentales. Tenemos que ser mucho más fuertes, no solo en defensa, sino también al aprovechar nuestras ocasiones de gol. El partido anterior se nos puso pronto de cara y no supimos matarlo, y esto es algo que hemos trabajado durante la semana».

El entrenador se mostró optimista respecto al grupo, a pesar de las bajas de Sanchidrián y Ajenjo: «Los mejores jugadores son los que tenemos y creo que estamos capacitados para sacar esto adelante. Confío mucho en el trabajo diario y en el esfuerzo de los jugadores; el resto llegará».

Por su parte, Diego Nogales, técnico del Talavera, también incidió en la necesidad de aprovechar la situación de su rival y en la calidad del Cacereño: «Es un equipo que viene en una dinámica de resultados que no es buena, pero ha demostrado que cree en el trabajo de un entrenador. Julio Cobos ha estado en situaciones de ascensos y de malos resultados y sabe manejarlos. Es un club que tiene la humildad de saber dónde está y de querer aprovechar esta oportunidad en Primera Federación».

Nogales destacó además las virtudes del equipo extremeño: «Hacen muchas cosas bien, mantienen un bloque importante de la temporada pasada y tienen muy claro cuál es su forma de jugar. Saben cuándo progresar y son bastante directos y agresivos a la hora de atacar».