HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acción del Cacereño-Tenerife disputado en el Príncipe Felipe. Jorge Rey
Primera RFEF

Aroma de final entre dos viejos conocidos

El Cacereño, con las bajas de Sanchidrián y Ajenjo, visita al Talavera en un duelo de equipos inmersos en puestos de descenso

R. H.

Cáceres

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:07

Comenta

El Municipal El Prado se prepara para acoger este domingo un duelo con todos los ingredientes que requiere un auténtico choque de alta tensión. Y ... eso que el Talavera recibe al Cacereño cuando todavía quedan seis jornadas para el final de la primera vuelta. Sin embargo, ambos equipos se encuentran atrapados en la zona roja de la tabla y cada balón, cada pase y cada jugada adquieren un valor casi vital en su lucha por la permanencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  3. 3

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  4. 4 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  5. 5

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  6. 6 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  7. 7 La Pausa, comer como Dios manda
  8. 8 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas
  9. 9

    Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media
  10. 10 El manto de luces que abraza la Catedral reina en la Navidad de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aroma de final entre dos viejos conocidos

Aroma de final entre dos viejos conocidos