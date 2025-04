El árbitro expulsa al técnico del Extremadura por zarandear a uno de sus jugadores

redacción Lunes, 8 de noviembre 2021, 08:00 | Actualizado 11:05h. Comenta Compartir

La imagen del final del partido de ayer del Extremadura frente al Dux Internacional estuvo en el banquillo local. Manuel Mosquera abroncó a su jugador Musa, que no quiso entrar al campo en el minuto 90, lo hizo con tanta fuerza que el técnico acabó siendo expulsado en el último minuto por el colegiado. Esa fue la imagen final de un encuentro que al Extremadura se le fue en el comienzo de la segunda mitad y que dejó un mal sabor de boca en la familia azulgrana.

Según el acta arbitral, el entrenador fue expulsado por «dirigirse a un jugador de su equipo dentro del banquillo en los siguientes términos: 'vete buscando equipo, me cago en la puta', al tiempo que le sujetaba por la camiseta a la altura del pecho y lo zarandeaba, teniendo que ser separado por el resto del cuerpo técnico».

Tras la victoria para el Dux por 1-2, Manuel Mosquera vivió su rueda de prensa más convulsa. No eludió el asunto, aunque no quiso disculparse con Musa, el jugador zarandeado: «No me ha gustado la actitud que ha tenido. No quiero sacar problemas a esto. El árbitro cree que le insulto, pero no. Pero sí tengo una actitud agresiva con él para decirle que hay que ponerle un poquito de ganas y compromiso. Es una percepción mía, es mi exigencia. Es un chaval de 19 años y no quiero cargar contra el chaval, pero no se puede salir así al campo. Le reprendí pero no le insulté. La actitud fue agresiva. Damos oportunidades a todo el mundo pero si alguien viene con ganas de no jugar... Puede parecer anormal en mi caso, pero lo hice porque me salió. Pido un mínimo compromiso».

