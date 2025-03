Ansiada reconciliación en el Nuevo Vivero

Por fin llegó la ansiada reconciliación. Tras tres derrotas seguidas y un mes sin celebrar un triunfo en casa, el Badajoz devolvió la sonrisa a ... su afición regalándole un partido redondo en todas las facetas y que rubricó con una goleada (3-0) incontestable ante un Fuenlabrada desbordado frente al frenesí blanquinegro. Con el triunfo, los pacenses superan a los madrileños y le ganan el golaveraje.

Una vez más, David Tenorio escondía algún as en la manga de cara a la alineación. Una de las dudas era el inquilino de la portería y dio continuidad a Narváez. Atrás, Cordero ocupaba el flanco izquierdo, con Edu Sánchez en el banquillo tras su participación con la selección española sub-18 esta semana. Calderón volvía a retrasar su posición en el otro lateral, como ya hiciera Salmerón, y en el centro del campo regresaba al once Mancuso, suplente la pasada jornada, formando pareja en la medular con Buyla. Ese movimiento de piezas permitía a Jesús Alfaro recuperar su posición natural.

Los nervios fueron el ingrediente predominante en los primeros compases, sin salida limpia de balón desde atrás, con Calderón y Juanmi haciendo contener la respiración en la grada en un par de acciones. Fue algo asilado. Alfaro y Adilson trataban de ser incisivos, pero fue Calderón el que primero conectó un gran centro al primer palo tras una internada por la derecha para que Gorka rematara en el área pequeña, con el balón rozando el lateral de la red. Apenas unos instantes después fue el turno del Fuenlabrada, que puso la réplica con una internada de Iban Salvador, que se hizo un lío tras trazar una diagonal que le dejaba solo ante Narváez y no supo resolver.

BADAJOZ Miguel Narváez, Carlos Cordero, Mariano (Josete, min. 73), Juanmi, Calderón (José Mas, min. 73), Mancuso (Ferrón, min. 79), Buyla (Raúl Palma, min. 69), Alfaro, Adilson, David Soto (Zelu, min. 69) y Gorka. 3 - 0 FUENLABRADA Craninx, Aguirre (Manu Lama, min. 80), Sotillos, Aleix Coch, Barbosa (Santi Jara, min. 45), Iribas (Cubero, min. 65), Fer Ruiz (Vilán, min. 65), Ramón Bueno, Álvaro García (Buer, min. 45), Ibán Salvador y Diego. GOLES: 1-0, min. 24: Adilson. 2-0, min. 42, Barbosa en propia puerta. 3-0, min. 43: Gorka.

ÁRBITRO: Cid Camacho (comité castellaonleonés). Amonestó a Mariano, Buyla y Carlos Cordero en el Badajoz y a Álvaro García, Iban Salvador, Buer, Manu Lama y Aleix Coch en el Fuenlabrada.

INCIDENCIAS: Nuevo Vivero, 8.196 espectadores.

En la acción siguiente, fue Buyla el que acarició el primero con un misil de larga distancia que obligó a Craninx a estirarse y sacar la manopla pegada al poste derecho. Arreón, declaración de intenciones y los madrileños daban un paso atrás por empuje rival. Muy activo y profundo en sus subidas Calderón, con mucha presencia en el flanco diestro, metiéndose más por dentro Alfaro, tratando de aparecer entre líneas para dar más movilidad y fluidez al ataque.

El Badajoz olfateaba el gol y a punto estuvo de inaugurar el marcador tras un error imperdonable en la entrega de la zaga, que se la regaló a Gorka. El delantero vasco habilitaba a Soto, que se quedaba solo en el mano a mano con el meta rival, pero estrellaba su lanzamiento en el cuerpo de Craninx.

Dominaba el Badajoz, en intensidad, en iniciativa, en ocasiones y, desde el minuto 24, también en el resultado. Porque por fin tuvo recompensa en el ecuador de la primera parte. Iniciaba Soto una cabalgada en la contra, caía tras una porfía con un defensor, el esférico salía rechazado a los dominios de Adilson, que conduce, otea, fija la mirilla y la clava en la red con un chut cruzado imposible de atajar. Gran gol y se hacía justicia en el luminoso.

El Fuenlabrada era un flan, atenazado por su situación, el brío pacense y su incapacidad para inquietar mínimamente a su oponente, bien situado, ordenado, con temple, incisivo arriba y, esta vez sí, por primera vez en la temporada, muy certero en el remate y en el último pase. En los últimos cinco minutos, se desató la locura con un Badajoz con mucho colmillo y consciente de que su rival yacía en la lona. Le salía todo al bloque blanquinegro, incluso a balón parado, una de las grandes deficiencias este curso. Córner botado desde la izquierda, Mariano peina en el primer palo y Barbosa se introduce la pelota en su propia portería estableciendo el 2-0.

Aún celebraba el público el segundo tanto cuando se empachó de júbilo con el tercero. Adilson recibe escorado, salva la salida de Craninx, al que supera con un toque sutil y, en boca de gol, remacha Gorka Santamaría, aunque no se percibe con claridad si el esférico había rebasado ya la línea cuando el delantero bilbaíno mete el pie.

No bajó el ritmo el Badajoz tras el paso por vestuarios, teniendo el golaveraje como telón de fondo (el Fuenlabrada ganó 2-0 en la ida), con Adilson y Alfaro asociándose para intentar diabluras. No concretaron, pero el luso era un auténtico dolor de cabeza para la retaguardia madrileña. Alfredo Sánchez decidió meter en el campo a Buer para intensificar las coberturas y atar en corto al extremo lisboeta tras el destrozo provocado en el primer tiempo. Pero hoy destapó el tarro de las esencias y cada vez que entraba en juego se destilaba talento.

La segunda parte tenía poca historia, el Fuenlabrada buscaba con individualidades recortar distancias con la frescura de Vilán y la calidad de Iban Salvador, pero sin cristalizar en nada. Destellos aislados, pero inocuos completamente. Pasaban los minutos y el Badajoz disfrutaba, se le notaba suelto, tranquilo, pero sin negociar un esfuerzo. Prueba de ello es la carrera de Carlos Cordero para incomodar el inicio de jugada rival en el minuto 74 y que forzó una pérdida. Ovación del Nuevo Vivero. Y es que la presión coral fue tan inteligente como efectiva durante todo el choque impidiendo a los visitantes generar fútbol. Diego García estuvo desasistido y por más que el Fuenlabrada escalonaba hombres entre líneas, el cortocircuito era generalizado. Mucho mérito de ello fue de un serio Badajoz, que no dio resquicio. Contemporizando, los pacenses lo seguían intentando, con sendos disparos de Gorka y Ferrón que repelía Craninx, sin duda el mejor de su equipo.