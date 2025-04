Angelito, el alma herida del Badajoz

marco a. rodríguez Badajoz Martes, 15 de febrero 2022 | Actualizado 16/02/2022 14:23h. Comenta Compartir

En la madrugada de este lunes aterrizó en casa la expedición del Badajoz procedente del meritorio empate cosechado el domingo en el Sardinero ante el potente Racing. Apenas horas después, la ropa de los futbolistas ya está lavada, planchada y colocada en las cajoneras de la lavandería del Nuevo Vivero, en cuya puerta reza el cartel 'Presi Angelito'. Las mismas elásticas con las que los jugadores protestaron rodilla en tierra y manos a la espalda durante el primer minuto del encuentro entre aplausos de la hinchada santanderina. Al mediodía, Angelito se afana en la equipación usada en el entrenamiento. No para quieto pese a romperse el cruzado golpeando un balón recordando lo viejos tiempos. Siempre con su eterna sonrisa, sin un mal gesto, aunque reconoce que ahora le cuesta más. La grave crisis institucional del club de sus amores hizo mella en su estado de ánimo. Camino de dos décadas como alma del Badajoz. Un alma herida por los acontecimientos. También se tambalea el bolsillo por los impagos de aquellos que parecen carecer de ella. Pero el célebre y querido utillero está recogiendo lo labrado todo este tiempo y son muchos los apoyos económicos recibidos. El más notable, una especie de sustitución a su sueldo por parte de la Grada de Animación a través de una recolecta de toda la hinchada que superó los 12.000 euros. Un sobre que provocó la profunda emoción de su destinatario, roto a llorar, al igual que Jonathan Romero, auténtico portavoz de la afición que le hizo entrega de la mensualidad.

«No me lo esperaba. Me dijeron que me iban a llevar algo y pensaba que sería algún detalle, alguna cosa, comida, etc., pero cuando vi lo que era no pude evitar emocionarme, no pude contenerme y empecé a llorar porque creo que es lo más grande que me ha pasado en mi vida. Los utilleros cobramos poco, pero si estamos varios meses sin cobrar, se nota mucho. Yo ese dinero lo estaba esperando, pero no de ellos sino de otras personas. Y que venga de estos chicos, que seguro estarán pasando sus dificultades..., es muy grande. Me viene muy bien para los gastos porque no llego», recuerda.

«Verlo a él llorar, con lo que significa para nosotros... Al final lloramos los dos. Es una persona tan buena, que te parte el alma verlo así. Para nosotros es una insignia, nos representa como afición y, si hay que darlo todo por alguien, es por él. Queríamos que el primer destino de una parte de ese dinero que recaudamos fuera para él. No es un trabajador más del club, es uno de nosotros», argumenta Jonathan, quien se muestra «optimista» sobre una solución al dilema, aunque vea a luz «más tarde o más temprano».

Ángel Cuenda (Badajoz, 1955) es el más veterano de la familia blanquinegra. Su otra familia, como recalca. Lleva en el club desde que estando en el Badajoz Industrial en 2006 le llamara 'Ambición Blanquinegra', la plataforma que evitó su desaparición. Ya estaba vinculado antes pues entrenaba en las categorías inferiores albinegras cuando colgó las botas como portero. Desde entonces ha vivido de todo, en lo futbolístico y en lo que no concierne al terreno de juego. Hasta ha pasado la covid. Del confinamiento, que soportó en el estadio, rememora que se acordaba de la gente enclaustrada en viviendas de escaso tamaño mientras él tenía un enorme jardín. Siempre pensando en los demás. Temporada tras temporada, fue ganándose el corazón de la grada y de todos aquellos que pertenecieron a la entidad pacense mientras trabajaba como el que más. Ahora tiene la ayuda de Ricardo Núñez, quien le aconseja que se tome más descansos, pero en el pasado estuvo solo y sus homólogos que visitaban el coliseo extremeño alucinaban con su predisposición.

Y es que el trabajo nunca le asustó. Con solo 13 años se hizo yesista porque su humilde padre necesitaba colaboración con sus nueve hermanos. Ayudó a su progenitor siendo niño y con la edad de un jubilado sostiene también a alguno de sus hijos. Todavía tiene a uno viviendo con él y su mujer en la pequeña casita de debajo de una de las torres del Nuevo Vivero. «Si es que este hombre es una ong andante», le describe Virginia, responsable de comunicación del CD Badajoz.

«Estoy encantadísimo con ellos, es la mejor afición de España», defiende Angelito el ser cuestionado por el cariño del público. El regalo del sueldo es la cima de una montaña de bondad y atención de la que se hizo acreedor. Porque hay más. Un patrocinador al que prefiere no mencionar hizo que le llegara un cargamento de comida que le durará meses, comenta agradecido. La propia Virginia se ofreció a hacerle alguna compra sabedora de que lo estaba pasando mal.

Del cielo al infierno

En apenas meses, Ángel Cuenda ha visto como el sueño se convertía en pesadilla. La transformación del Badajoz con la llegada de Joaquín Parra, el remozado estadio presagio de un futuro glorioso, el fútbol profesional al alcance de la mano, la felicidad reinante, etc. Él era –y es– la fiesta del vestuario y ahora intenta, pese al dolor, subir la moral de la tropa a base de abrazos, como el que se dio este lunes con el central Pardo. Añade que le gusta contar chistes, ponerse a bailar y las bromas con el plantel, pero ahora la tristeza y la incertidumbre se han apoderado de sus mentes.

«Que den la cara y nos digan qué piensan hacer con el club, porque hay padres de familia que tienen que cobrar» Angelito

«Intento que estén siempre contentos, que cuando vengan aquí se olviden de todo y disfruten, pero ahora me cuesta más. Me duele mucho que con la buena relación que tenemos te traten de esta manera. Joaquín Parra llegó a decir en una entrevista que yo era su padre, siempre se portó muy bien conmigo y lo que ha ocurrido es muy duro porque no sabemos qué pasará con el club. Me duelen sus circunstancias y que esté en la cárcel. Me duele porque yo le abrí mis brazos y es un palo. Me cuesta decir una mala palabra sobre él», confiesa Angelito, que el día que la Guardia Civil registró el estadio no daba crédito y preguntaba asustado a los agentes por su presencia mientras les abría puertas. «A estos señores que nos tienen como a una colilla que tiras al suelo les diría que den la cara y nos digan qué piensan hacer con el club, porque hay padres de familia que tienen que cobrar», lanza con seriedad el mensaje a los propietarios. Sean nuevos o viejos.

