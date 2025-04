«Lo de Álvaro Juan no pinta bien»

Sobre el minuto 58, cuatro después de ingresar al terreno de juego, el extremo emeritense Álvaro Juan pisaba un balón y, al caer, inmediatamente levantaba ... el único brazo que podía para pedir asistencia urgente. Urgentísima. Porque el otro brazo no podía moverlo: se le había salido el hombro. De hecho, aunque el balón seguía en juego y el Atlético Sanluqueño montaba una contra peligrosa, el médico del Mérida entró rápidamente al campo para atender al jugador tras la aparatosidad de la caída.

«Ojalá sea lo menos posible, pero la cosa no pinta bien», era lo primero que decía de su futbolista el técnico emeritense, Rai Rosa, tras el partido en El Palmar. «No ha empezado bien esta pretemporada con las lesiones y, cuando veía la luz al final del túnel, otra vez. Hay que esperar a las pruebas que se le realizará pronto, pero las sensaciones no son buenas». Tras el partido, el propio Álvaro Juan reconocía el dolor que sentía y las malas perspectivas. Se perdió la mitad de la pretemporada por molestias en la rodilla operada el curso pasado y ahora esto.

«No estamos teniendo nada de suerte este último mes con las lesiones», se lamentan desde el propio club, que enumeran: Palomares, Elejalde, Diego Parras, Álvaro Juan, Luis Acosta… y también Raúl Beneit, que este sábado no contó con ningún minuto en Sanlúcar de Barrameda por precaución. «No está roto, pero tiene una sobrecarga grande y ha estado toda la semana sin entrenar con el grupo, así que hemos decidido no arriesgar. Lo esperamos ya para la próxima semana», confirmó Rai tras el partido.

Valoración positiva, pero...

Un Rai que no tenía en El Palmar esa sonrisa de satisfacción que sí dejó caer hace siete días tras el debut en el Romano frente al Linares, a pesar de rascar un punto en el tiempo añadido de un partido que veía perdido. «En la primera media hora de partido no hemos estado nada bien. Hemos estado distantes en nuestras líneas, las segundas jugadas eran todas para ellos, nos costaba retornar… El 2-1 de penalti nos ha dado la vidilla que necesitábamos para encarar la segunda parte de otra forma».

Ya en esa segunda parte el Mérida sí mejoró, pero no lo suficiente como para hacer olvidar la grisura de los primeros 45 minutos. «Hemos vigilado mejor a sus delanteros, hemos controlado mejor las segundas jugadas y, aunque sin mucho peligro, hemos merodeado más su área. Al final hemos tenido la suerte de empatar porque el equipo nunca se da por vencido. Si el partido hubiese durado cinco minutos más, a lo mejor podría haberse decantado a nuestro favor porque físicamente estábamos mejor. La valoración final es positiva porque no es fácil remontar un 2-0 en este campo. Demuestra la ambición de mis jugadores y las ganas de no sentirse derrotados nunca».

El entrenador del Mérida tuvo claro el problema que imposibilitó que su equipo, a pesar de sumar un buen punto, no se fuera con el sabor con el que sí se fue en la primera jornada liguera: «Sinceramente, creo que hemos salido con una marcha menos al partido, muy relajados. Y ellos nos han pasado por encima en cuanto actitud, ritmo y duelos individuales. En el descanso lo hemos ajustado y nos hemos llevado un punto en un campo muy complicado. Si algo tiene este equipo es que va a competir en todos los campos. A lo mejor habrá algún día que no estemos tan finos con balón, pero la idea es esa».