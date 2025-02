El Algeciras tira de oficio y tumba al Badajoz

JAVI PÉREZ BADAJOZ Sábado, 17 de septiembre 2022, 22:32 | Actualizado 22:56h. Comenta Compartir

La ley del fútbol no perdona. Sin remate no hay victoria y si al acecho está un rival con oficio es capaz de sacar réditos de una confrontación sin un ganador claro. Al Badajoz le falta artillería para ir a la guerra de esta durísima ... Primera RFEF y quedó demostrado en una nueva ausencia de Francis Ferrón, su única referencia ofensiva para afrontar la exigencia de una competición tan larga. Con puñales bien afilados cuando te están disparando a cañonazos no es suficiente para ganar la batalla. El equipo blanquinegro no tuvo remate ni mordiente ante un Algeciras que se llevó los tres puntos del Civitas Nuevo Vivero en plena caza mayor esperando a resguardo y con el exblanquiengro Álvaro Romero cumpliendo la máxima del ex que marca en su vuelta a la que fue su casa.

No quiso esperar mucho más Isaac Jové para darle galones a Javi Ros y el ex del Zaragoza y Amorebieta estrenaba titularidad en el Civitas Nuevo Vivero. Salvo esa novedad, el planteamiento poco difería de lo anteriormente visto. Quiso asumir su papel de mando en plaza y en parte lo consiguió en una primera mitad bien asentado sobre el césped y con el desborde de Calderón y Alfaro en los extremos. Mientras Luis Oliver charlaba amistosamente con Manuel Mosquera en el palco, Isaac Jové cumplía su segundo partido a pie de césped en el Nuevo Vivero sin parar de dar indicaciones a sus jugadores y sin apenas sentarse en el banquillo. El primer contratiempo para el técnico catalán fue la lesión de Alfaro a los 35 minutos. El ex del Algeciras había sido uno de los más incisivos por su carril zurdo, aunque esa insistencia no se traducía en poner en apuros a Tristán. Ya en tiempo de descuento le tocaría a David Soto, por lo que al comienzo del segundo acto el Badajoz ya había tenido que recomponer su dibujo con Adilson y Burlamaqui en el campo. El Badajoz estuvo bien plantado, pero sin dar fruto al riego de su juego. Canalizaba, profundizaba, buscaba la vertical, pero le faltaba ese instinto asesino que tienen los goleadores. La ausencia de Francis Ferrón se nota y deja clara la evidencia del riesgo de afrontar toda una temporada con una sola referencia en ataque. Jové apostó por Zelu y Soto, pero a pesar de sus ganas y esfuerzos no terminaban de enganchar un balón que probase al meta Tristán. Y así, sin un solo remate a puerta se evaporó la primera mitad. Noticia Relacionada Búscate en la grada del Nuevo Vivero PAKOPÍ El Algeciras, en cambio, fue ganando poco a poco terreno y buscaba las cosquillas de Kike Royo especialmente a balón parado. El portero riojano tuvo dos intervenciones acertadas como la mano que sacó a disparo desde la frontal del exblanquinegro Álvaro Romero y otra pasada la media hora de puños en un envenado saque de falta lateral. Antes había estado providencial Mariano Gómez para salir al cruce y cortar un peligroso avance visitante y al filo del descanso hizo lo propio Carlos Cordero metiendo la punta de su bota derecha para impedir que Roni se plantase solo ante Kike Royo. Por si fuera poco, nada más comenzar la segunda mitad Chendri tuvo que abandonar el terreno de juego también con molestias y dejar su lugar a Mancuso. El Badajoz buscaba su bala a la ruleta rusa y en ese escenario al límite Adilson se mueve en su salsa. El extremo luso protagonizó un cambio de ritmo vertiginoso, dejó atrás a su marcador y al enfilar hacia la portería estrelló el balón en la misma cruceta. Ese arrebato del Badajoz despertó al Nuevo Vivero, que se arrnacó en palmas. Pero de la excitación se pasó a la desesperación en apenas segundos porque en el contragolpe Roni rescataba el balón en medio de un barullo dentro del área y su disparo golpeó en el poste, aunque el exblanquinegro Álvaro Romero bien atento al rechace remachó a la red en el otro palo ante las protestas de la grada por posible fuera de juego. BADAJOZ Kike Royo; Pérez Acuña, Carlos Cordero, Mariano Gómez, Valcarce (José Mas, min. 63); Carlos Calderón, Javi Ros (Muller, min. 63), Theo Chendri (Mancuso, min. 52), Jesús Alfaro (Adilson,, min. 35); David Soto (Burlamaqui) y Zelu. 0 - 1 ALGECIRAS Tristán; Albarrán, Van Rijn, Amoah, Tomás Sánchez, Unai Veiga (Mizzian, min. 85), Elejalde (Osiddiki, min. 74), Iván, Roni, Álvaro Romero y Mena y Roni (Beníterz, min. 85). GOL 0-1: Álvaro Romero, min. 59.

ÁRBITRO Arbeloa Rojas (castellanomanchego). Expulsó con roja directa a Mancuso (63) y al encargado de material Ricardo Núñez en el Badajoz. Amonestó en el Badajoz a Javi Ros (15), Pérez Acuña (61) y Mariano Gómez (73) y en el Algeciras a Mena (62), Tomás Sánchez (73) y Veiga (83).

INCIDENCIAS Unos 6.000 espectadores en el Civitas Nuevo Vivero, medio centenar seguidores del Algeciras. El presidente del club Luis Díaz-Ambrona en el palco y unas filas más atrás Luis Oliver y el extécnico del Extremadura UD Manuel Mosquera. El guion del partido cambió por completo y se volvió más bronco. Jové tiró de la gran esperanza Muller y José Mas. En ese clima de gran tensión, Mancuso tomó camino de vestuarios antes de tiempo con una roja directa como preludio a un carrusel de tarjetas por duras entradas que encendió al Nuevo Vivero. Tomás Sánchez se llevó el mayor enfado del Nuevo Vivero. De héroe a villano. Es de esos jugadores que tardan en olvidar una afición, pero las buenas sensaciones de Valcarce apuntan al relevo. Muller no tardaría en apuntar un nuevo torpedo sobre la meta rival, pero incomprensiblemente la envió fuera con toda la portería sola para poner el empate. Adilson había vuelto a romper las líneas enemigas sacando al portero de su sitio en un mano a mano al borde del área y con el balón suelto que le llegó a Muller se le fue desviado. El ritmo era trepidante, pero el Badajoz jugaba más con el corazón que con la cabeza y la precipitación no le llevaba a ningún sitio. Buscaba el empate a la desesperada. No merecía perder, pero el Algeciras supo aprovechar su oportunidad y sacar la máxima rentabilidad a su oficio.

