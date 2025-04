Álex López: «Tengo ganas e ilusión por quedarme en el Badajoz»

Poco se podía imaginar Leopoldo López-Cacenave que ese Badajoz que tantas horas de sueño le quitaba como directivo en la década de los 90, ... ahora 30 años después, le haría ver cumplida una ilusión que por entonces ni siquiera se podía plantear. La razón, su hijo Álex, que con 18 años debutaba con el primer equipo blanquinegro en la última jornada de la pasada campaña ante el Rayo Majadahonda.

Álex López-Cacenave Garzón (Badajoz, 2003) proyecta ese sueño que cualquier niño tiene con jugar en el equipo de su ciudad y más si ese sentimiento forma parte de su ADN. Lo ha vivido en casa desde pequeño. «Mi madre y especialmente mi padre viven mucho el fútbol y me han transmitido lo que significa el Badajoz», señala. El canterano blanquinegro no había nacido cuando su padre dirigía los designios del club bajo el mandato del histórico Félix Castillo. Eran otros tiempos y Leopoldo López trataba de cuadrar unas cuentas que no por austeras impidieron al Badajoz acariciar varios años la Primera División. «Mi padre fue directivo en la época de Segunda y les faltó muy poco para subir a Primera. Desde pequeño siempre me hablaba del Badajoz y del antiguo Vivero», recuerda Álex López. De ahí que elpasado 28 de mayo cuando tomó la alternativa como jugador del primer equipo en el Nuevo Vivero su familia viviera ese partido de una forma muy especial y emotiva. El blanquinegro volvía a ser el centro de todo en casa de los López-Cacenave Garzón. «Después de toda la vida en el Badajoz y ver a su hijo debutar, pues imagínate lo contento que estaba mi padre», apunta.

Ahora los números también condicionan un presupuesto bajo mínimos y eso se puede traducir en una oportunidad para los canteranos. «Es de agradecer que cuenten con gente joven. Este cuerpo técnico siempre ha confiado en la cantera y vamos a intentar aportar al club todo lo que necesite», sostiene. Álex López empezó con 4 años en el Flecha donde pasó por todos los ciclos hasta el juvenil, que completó primero en el Extremadura y al siguiente ejercicio en el Badajoz, ambos en División de Honor. Su puesto es el de mediocentro clásico, aunque por su físico también puede ofrecer otras variantes. «Me siento más cómodo de '6', de medio, pero en los entrenamientos con Isaac también alternaba de central», precisa.

El joven jugador pacense había sido un habitual en los entrenamientos de la primera plantilla y en la despedida del curso dio ese gran salto para cumplir su sueño junto al canterano Pablo Guerrero, que también se entrena a las órdenes de Jové este verano. «Había estado convocado en diez jornadas y en la última me llegó la oportunidad de debutar ante el Rayo Majadahonda para culminar un año emocionante en lo deportivo», cuenta. Acaba de cumplir 19 años y es uno de los seis canteranos que realizan actualmente la pretemporada con Isaac Jové. «Desde que llegó el míster confío mucho en mí y prácticamente todo el año estuve entrenando con él». En cuanto a la pretemporada, valora la gran unidad del vestuario. «Está siendo muy ilusionante y hay un grupo increíble tanto en lo humano como en lo deportivo. Estoy muy contento por la oportunidad del míster y la confianza de mis compañeros». Sobre lo que le pide el técnico, Álex López destaca que está siempre pendiente de los canteranos y sus consejos. «A Isaac le gusta que tengamos intensidad, carácter y compromiso con el equipo. Nos transmite que tengamos paciencia porque somos muy jóvenes, tenemos que adaptarnos a la categoría y que poco a poco nos iremos haciendo futbolistas». El Badajoz ha tenido que diseñar una plantilla prácticamente nueva, pero en pocos días los jugadores se han integrado al club y la ciudad. «El grupo se está adaptando perfectamente y la gente que estaba en el quipo como Adilson, Zelu o Miguel Narváez está enseñando a los nuevos cómo es el club. Han encajado bien en la ciudad».

Podría salir cedido

El Badajoz todavía no tiene cubiertas todas las plazas sub 23 y Álex López, como sus compañeros, trata de hacerse un hueco para seguir a las órdenes de Isaac Jové. «Tengo ganas e ilusión por estar en el primer equipo, pero creo que está difícil. Hay que tener mucha paciencia y aportar mi granito de arena para ayudar al equipo en lo que necesite». Álex López compagina los entrenamientos y partidos con sus estudios universitarios de Magisterio. «Mis padres me dicen que el fútbol es una carrera corta y siempre hay que tener un plan B». El jugador pacense acaba de cumplir su etapa juvenil y de renovar su contrato con el club blanquinegro, aunque su futuro podría estar en otro club en forma de cesión. «Sueño con quedarme en el primer equipo, pero también puedo salir cedido. Yo estoy entrenando para quedarme por mucho tiempo en el Badajoz».