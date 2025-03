Akito y el Mérida ya se conocen

RAÚL PEÑA MÉRIDA Viernes, 14 de octubre 2022, 08:12 | Actualizado 08:20h. Comenta Compartir

. El fichaje de Akito Mukai por el Mérida ha estado en boca de todos durante los últimos meses. Primero porque tanto el club como el jugador tuvieron que pagar para que se pudiese desvincular del Terrassa. Y segundo porque ha tardado más de la cuenta, debido a problemas burocráticos, en llegar a la capital extremeña para unirse al equipo. Todo ello ha levantado una expectación inusitada alrededor de la figura de Akito, un jugador que viene a competir como uno más al Mérida y que puede jugar tanto en banda como por detrás del punta. Pero Akito no le da importancia a toda esa presión y admite que llega al conjunto de Juanma Barrero dispuesto a ayudar al grupo. Así, a la pregunta de si añade presión el cómo se ha dado su fichaje, el japonés se muestra tajante: «No, voy a hacer lo que tenga que hacer, ya está».

Eso sí, Akito no ha estado al margen de todo lo que se ha hablado sobre su fichaje y sobre su no llegada a Mérida hasta hace una semana. «Me llegaron muchos mensajes y lo que quería era venir lo antes posible», señaló durante su presentación oficial con el Mérida.

Akito se defiende con el español, no eludió ninguna pregunta y se mostró receptivo durante su primera semana en los entrenamientos. El apoyo de jugadores como Bonaque, Javi Montoya o Lolo Pla, entre otros, ha hecho que el nipón se sienta más cómodo en el Mérida desde el primer día. «El otro día paseé por la ciudad y me gusta mucho. El equipo tiene muy buen estadio, buenos aficionados y jamón, que me gusta mucho», destacó entre risas un Akito que pide paciencia para verle jugar, ya que aún le falta coger el ritmo de competición.

Ante el Real Madrid Castilla volverá a entrar en la convocatoria, pero es complicado que cuente con minutos, a no ser que el partido lo permita. Akito está entrando en la dinámica del grupo y en unas semanas ya estará preparado para competir por un puesto en el 'once' inicial.

Y ahora que está en Mérida, Akito solo piensa en una cosa: «Tengo ganas de triunfar en el Mérida. Quiero marcar muchos goles y dar asistencias y por eso voy a darlo todo».

