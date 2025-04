La afición recoge fondos para ayudar en las necesidades urgentes del Badajoz

J. P. BADAJOZ Sábado, 29 de enero 2022 | Actualizado 30/01/2022 09:31h. Comenta Compartir

La afición nunca deja sola a su equipo y en estos duros momentos menos. De esta manera, desde la Grada 1905 se ha puesto en marcha una iniciativa para recaudar fondos con el objetivo de ayudar en los gastos más urgentes del club mientras se resuelve esta situación de bloqueo e incertidumbre que rodea a la venta del Badajoz. Ni la afición ni las diferentes plantillas blanquinegras quieren el dinero del nuevo grupo y con este movimiento se pretende que el club pueda funcionar estos días sin la aportación de la compañía en la que están detrás Luis Oliver y los Zulategui que ha llegado a un acuerdo con la familia Parra para la trnsmisión de las acciones del Badajoz.

Se han habilitado tres vías para colaborar bien a través del portal gofund.me/11e451a5, por Bizum en el 697310412 o en metálico el mismo jueves que finaliza esta colecta a las 20.00 horas en Telepizza de Valdepasillas. Todas las donaciones de esta campaña, que está coordinada por la Grada 1905, irán destinadas de forma íntegra al club y en las primeras horas de activarse el sábado las aportaciones ya supera los 5.000 euros solo a través de la web gofund.me/11e451a5.

Para este domingo, los Watchers On The Wall han convocado una concentración a las 13.00 horas en el Nuevo Vivero para mostrar su apoyo a los jugadores y hacerles sentir que no están solos en esta lucha contra los nuevos propietarios del club.

Temas

Fútbol