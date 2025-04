Adiós de Juanma Barrero: La metodología por encima de los resultados

Aunque resulte incomprensible, la explicación es muy simple: Mark Heffernan quiere hacerlo de una forma y Juanma Barrero opina que no es la adecuada. Por ... eso la reunión del pasado lunes fue tan breve, sin llegar siquiera a la oferta de renovación por parte del club. El propietario, muy intervencionista en lo deportivo, antepone no salirse ni un ápice de su metodología de trabajo al año y medio de éxitos deportivos, paz social y comunión con la grada que ha ofrecido Juanma y su cuerpo técnico.

«Coincidimos en muchas cosas, pero en otras no. Y esas diferencias han hecho que esto sea insalvable. Las dos partes entendemos que para empezar algo con dudas… es mejor no empezarlo», arrancó su explicación el ya ex técnico emeritense. «Hay una metodología muy concreta, hay que seguir una línea de trabajo muy rígida y en un porcentaje coincide con la forma de trabajar mía y, en otro porcentaje, no coincide… y el club quiere que sea al cien por cien. Es mejor no empezar algo en lo que no estamos al cien por cien convencidos y hacernos daño después. Es mejor que cada uno siga su camino».

Cuando Juanma habla de la metodología se refiere, por ejemplo, a aspectos de la preparación física, al trabajo de las jugadas a balón parado de una forma concreta… «y es cierto que no es sencillo», asiente el director deportivo, David Rocha. «Se lo he dicho varias veces a Mark, que en su mente está muy claro pero que no es sencillo ponerlo a cabo en una sesión de entrenamiento o en una semana de planificación. En este proceso se han ido acercando más ambas partes y estábamos llegando a un punto de acercamiento, pero el año que viene la exigencia va a ser mayor, porque este año ha dejado libertad, y si no existe esa confianza, alargar algo que pueda salir peor y hacernos daño, es mejor hacer un punto y aparte … porque Juanma deja las puertas abiertas del Mérida».

Su sustituto será, salvo cambio de última hora, Raimundo Sosa Nieto 'Rai', cuyo último logro fue clasificar al Coria para el playoff de ascenso a Segunda Federación hace dos temporadas. «No va a ser fácil encontrar a un entrenador que se amolde a esto y habrá que empezar desde el principio, como hicimos con Juanma. Porque en las conversaciones se ve fácil pero llevarlo a la práctica, y sé lo que quiere Mark, a mí también me costaría. Sabemos que ahora vamos a tener que retroceder algunos pasos de lo conseguido hasta ahora, pero haremos todo lo posible por encontrar a esa persona que, desde el primer momento, se comprometa a seguir lo que la propiedad quiere para no tener un año complicado», explicó David Rocha.

La decisión es única y claramente de Mark Heffernan, por encima de las preferencias e incluso recomendaciones de algunos trabajadores del club, que saben de la relación de afinidad de la grada con la forma de ser y liderar de Juanma Barrero. «Lo que se ha creado este año en lo referente a la unión entre la afición y el club es en gran parte por culpa de Juanma y sabíamos que tocar esa pieza iba a llevar a un sentimiento de pena por una persona que ha hecho tanto por nosotros. Somos conscientes de eso, pero para empezar un nuevo proyecto con dudas por las dos partes, lo más justo para todos es que se deje una puerta abierta al futuro y que cada una de las partes haga su camino», se expresó el todavía director general, Nacho Ramos.

De momento, Juanma Barrero y Sergio Cano no barajan ninguna oferta encima de la mesa. «Me tendré que poner las pilas y que mis agentes se pongan a buscar equipo. Espero que la temporada realizada sirva de señuelo para otros clubes».