«Adilson, si no pasa nada, renovará esta semana con el Badajoz»

David Tenorio, técnico del Badajoz, quiso zanjar todo el ruido que lleva atronando a base de giros histriónicos de guion alrededor de la figura de Adilson, una estridencia que ha generado cierto desconcierto entre la afición. Las alarmas volvían a dispararse la pasada jornada cuando ... el extremo portugués aparecía en la relación de suplentes para el choque ante el Unionistas. ¿Decisión técnica del nuevo inquilino del banquillo? Rotundamente no. Se debió a «cuestiones contractuales y el club ahora tiene de margen una semana para poder resolverlo», esgrimía el entrenador debutante.

El futbolista luso acudía al duelo con el contador en 24 partidos jugados, a uno de la famosa cifra de los 25 que rubrica la renovación automática con los pacenses. Pues bien, siete días después, era pregunta obligada para conocer la evolución de un tema que colea desde hace varias semanas. Y el preparador andaluz no se mordió la lengua y fue tajante este viernes. «Si no pasa nada, esta semana renovará con el Badajoz si cumple los minutos, y eso va a pasar». Una aseveración cuanto menos sorprendente a tenor de los precedentes que arrastra uno de los temas más candentes de las últimas fechas. No se quedó ahí y en caso de que por cualquier circunstancia Adilson no fuera alineado este domingo (El Prado, 16.00 horas) no cambiará nada su futuro inmediato: «Si no fuera con el Talavera será en el siguiente, es un activo de este club y lo va a seguir siendo al cien por cien. Está contestado», quiso concluir. Respecto a esta cuestión, restaba por saber qué instrucciones ha recibido desde las altas esferas y fue conciso en su respuesta. «Me dicen que cuando el jugador tenga que jugar, que juegue y será esta semana probablemente cuando cumpla eso y esté renovado. Será una activo que necesitamos para el Badajoz del futuro».

El origen de esta situación se remonta a los albores del mes de febrero, pocos días después del cierre de la ventana invernal del mercado de fichajes, cuando varios medios se hacían eco de un acuerdo de Adilson con el Córdoba para las próximas dos temporadas. Todo se mantenía por un cauce natural sin que el movimiento suscitara ninguna distracción ni influyera en el rendimiento del jugador y así lo atestiguaba José María Salmerón. Al menos hasta la víspera del choque ante el Sanse de la jornada 24, cuando el extécnico afeó, en la rueda de prensa posterior al encuentro, un comportamiento poco profesional de Adilson. «Es un problema que nos está estallando ahora mismo». Según explicaba, el atacante lisboeta había sufrido un golpe en el anterior compromiso, pero pese a que a nivel médico y de los fisios tenía el visto bueno, se borró del partido y solo jugó 26 minutos de la segunda parte.

A partir de ahí, todo dio un vuelco de nuevo. Acumuló cuatro titularidades consecutivas que tranquilizaban el cauce de los acontecimientos y así se desprendía de las palabras de Salmerón: «nosotros contamos con Adilson». Y así fue, porque en esa secuencia solo se perdió 12 minutos ante el Deportivo, el resto lo jugó todo. «Es un jugador más de la plantilla y lo vamos a poner mientras no haya una circunstancia rara», insistía el entrenador almeriense.

A expensas de que se despeje esa incógnita de la ecuación, hay dos que están claras, las concernientes a las bajas de José Mas y Zelu, ambos en el once inicial del anterior duelo y que no estarán disponibles al cumplir el ciclo de cinco amarillas. Existen otras dudas, ya que durante la semana varios futbolistas han ido arrastrando molestias que han obligado a regular las cargas de los entrenamientos y llegarán muy justos para la cita trascendental ante el colista.

Antes de iniciar la ronda de preguntas en su comparecencia, David Tenorio resaltó la simbiosis que percibe entre todos los estamentos que componen el Badajoz, que se ha visto reforzada con la implicación de la afición completando cuatro autobuses, los jugadores pagando de su bolsillo uno de ellos y con la Federación de Peñas movilizándose para la ocasión. Además, hizo énfasis en que los sancionados y parte del staff técnico al que no le correspondía viajar esta jornada se han subido al carro y han querido formar parte de la expedición blanquinegra que partirá hacia tierras manchegas.