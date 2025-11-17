Acostumbrarse a ser cola de león

De los seis recién ascendidos que militan en el grupo I de Primera Federación, tres ocupan puestos de descenso: Guadalajara, Talavera y Cacereño, penúltimo clasificado ... a dos de la salvación tras un punto sumado de los últimos doce y ningún gol a favor desde el 19 de octubre. Los de Julio Cobos tan sólo han ganado un partido de los últimos ocho y comienzan a soportar el peso de la realidad de la categoría. «Las categorías están por algo… y esta es mucho más exigente», hace ver el técnico verdiblanco. «En esta categoría todos los filiales son de equipos de Primera División y muchos de sus jugadores jugarán en la élite en poco tiempo. Hay más nivel, el ritmo es más alto, los extremos son más rápidos y desequilibrantes… Hay una gran diferencia entre Primera y Segunda Federación».

De ahí que el equipo compita siempre y muy bien en la primera hora de partido para luego caerse en el tramo final. Lo que le pasó en Valdebebas el pasado sábado ya le pasó anteriormente en sus salidas a Ponferrada y Lugo: goles a partir del minuto 70. De hecho, de los 17 goles encajados por el conjunto verdiblanco, once de ellos han sido en la última media hora de partido. «Llegamos al 70' aguantando el ritmo, pero a partir de ahí nos está costando muchísimo. Nos empiezan a hacer daño en esos tramos del partido cuando parece que lo tenemos todo controlado», reconoce Cobos. Cuestión de físico o cuestión de profundidad de banquillo.

La trayectoria del equipo, que tan solo lleva dos victorias en doce jornadas y aún no ha ganado ni marcado en el Príncipe Felipe, ha calado profundamente en el ánimo de su gente, que este verano se abonó en masa consiguiendo cifra récord en el club. Acostumbrados a ser cabeza de ratón en las últimas temporadas, aún la grada no ha asimilado que este curso (de momento) no puede ser más que cola de león. Sólo parte de los más veteranos del lugar son capaces de adoctrinar al resto en la resiliencia, apego y fidelidad al club de su ciudad, reconociendo también que la plantilla anda justa para la categoría. Como unas cuantas más del grupo, también es cierto.

«Así que esto trata de seguir adaptándonos y peleando», recalca Julio Cobos. «Estamos haciendo muchas cosas bien y no nos vamos a rendir, porque el principio de temporada ha sido bueno. Hay que seguir insistiendo». Lo próximo del equipo es recibir este domingo (18.30 horas) al filial del Osasuna en la carretera de Salamanca y luego medirse antes del final de año a Talavera, Racing de Ferrol, Zamora y Unionistas. «Nosotros no podemos salir a jugarle de tú a tú al Castilla, dejando muchos espacios a nuestras espaldas. Hubiésemos sufrido más. Nosotros tenemos que estar juntitos y explotar las contras», repite el técnico como principio de intenciones para tener opciones de agarrarse a la categoría.