Los jugadores del Cacereño se dirigen a la afición desplazada a Valdebebas el pasado sábado. CP CACEREÑO
Primera RFEF

Acostumbrarse a ser cola de león

Tras un inicio de Liga esperanzador, los números últimos del Cacereño sitúan al equipo de Cobos frente a la realidad de la categoría

R.P.

Cáceres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

De los seis recién ascendidos que militan en el grupo I de Primera Federación, tres ocupan puestos de descenso: Guadalajara, Talavera y Cacereño, penúltimo clasificado ... a dos de la salvación tras un punto sumado de los últimos doce y ningún gol a favor desde el 19 de octubre. Los de Julio Cobos tan sólo han ganado un partido de los últimos ocho y comienzan a soportar el peso de la realidad de la categoría. «Las categorías están por algo… y esta es mucho más exigente», hace ver el técnico verdiblanco. «En esta categoría todos los filiales son de equipos de Primera División y muchos de sus jugadores jugarán en la élite en poco tiempo. Hay más nivel, el ritmo es más alto, los extremos son más rápidos y desequilibrantes… Hay una gran diferencia entre Primera y Segunda Federación».

