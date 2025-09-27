HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

BALONCESTO

Primer asalto para el Campanario

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El Campanario quiere acercarse un poco más el sueño de enfrentarse a un equipo de Primera en la Copa del Rey. Para ello, vivirá un primer asalto de la ronda interterritorial previa del torneo del KO en su feudo, el Municipal El Ejido, midiéndose al CD Yuncos a partir de las 18.45 horas. Las entradas podrán comprarse en taquilla antes del partido.

