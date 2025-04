Los premios FIFA 'The Best' se entregarán el 17 de enero El polaco Lewandowski, máximo favorito al Balón de Oro, fue el último galardonado en 2020

La ceremonia de entrega de los premios FIFA 'The Best' al mejor jugador y a la mejor jugadora del año se celebrará el 17 de enero en Zúrich de forma virtual anunció este martes la Federación Internacional de Fútbol. La votación se celebrará entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre. Además del mejor futbolista en categoría masculina y femenina, también se premiará a los mejores entrenadores y se designará el once del año en ambas categorías.

Cabe recordar que la ceremonia del Balón de Oro, entregado por France Football, será el 29 de noviembre. Un premio para el que, según algunas filtraciones, se postula como principal favorito el delantero polaco Robert Lewandowski. El ariete del Bayern de Múnich ya lo iba a conseguir el año pasado, pero el galardón se anuló por la pandemia. Ahora, está por delante en las quinielas de Leo Messi y del madridista Karim Benzema.

El premio de jugador del año de la UEFA, concedido por temporada y no por año natural, se entregó el 26 de agosto al italiano del Chelsea Jorginho, que ganó la Champions con su club y la Eurocopa con su selección. Y, precisamente, el último ganador del premio 'Te Best' fue Robert Lewandowski en 2020.

Como estipulan las reglas, los galardonados se determinarán mediante un proceso de votación combinado en el que participan los capitanes y los entrenadores de las selecciones nacionales de todo el mundo, tanto hombres como mujeres, aficionados y un grupo de más de 300 periodistas.