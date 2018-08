La Policía tiene grabaciones entre Pinto y una jugadora del Santa Teresa sobre el amaño de partidos De izquierda a derecha: Emilio Pinto, Marta Parralejo, Estefania Lima 'Estefa' y Nayadet López. / / HOY El diario El Mundo se hace eco del atestado policial en el que se recogen conversaciones telefónicas entre Emilio Pinto y una futbolista del equipo pacense REDACCIÓN Domingo, 12 agosto 2018, 13:16

Las sospechas sobre las jugadoras del Santa Teresa por el amaño de partidos han tenido un nuevo capítulo este fin de semana. El diario El Mundo ha publicado una información titulada 'Así se amaña un partido de fútbol femenino en España' en la que desvelan el sumario del caso y los entresijos de la relación de Emilio Pinto, uno de los cabecillas detenidos de la trama, y varias de las futbolistas pacenses.

Según recoge el medio, Pinto y Nayadet López mantuvieron una conversación en diciembre por teléfono, pinchada por la Policía, en la que el exfutbolista le decía cómo amañar el partido y convencer a la portera para que el engaño no fuera tan evidente.

«Hay una persona que es fundamental en todo esto, ¿sabes? Y no sé si sabes qué persona es, pero puede ser fundamental... Saldría prácticamente solo», apunta Pinto. La jugadora Nayadet ya sabe la respuesta: «La portera, ¿no?». Pero la futbolista no ve posible corromper a la cancerbera. Y el exfutbolista insiste: «Con el guante, como digo yo, es una bicoca como se suele decir, es facilísimo y encima no se vería nada, ¿sabes? Sería la hostia, pero si no tenéis amistad, nada». «No lo haría, ya te lo digo yo a ti que no», contesta Nayadet dejando claro que su portera no se corrompería.

En una de las conversaciones Pinto le contaba a Nayadet que veía asequible convencer a Marta Parralejo para dejarse ganar el siguiente partido y que ya había hablado con ella: «Ella entraba en vereda, me decía: 'Momento es, si nos la van a meter igual, porque es lo más normal'». El equipo pacense iba en esa época como farolillo rojo de la Primera División femenina.

De la llamada se desprende que Marta Parrelejo no veía claro lo del amaño. «Está cagada, se caga, me dice: 'Es que yo me cago'. Yo le he dicho: 'No es tan difícil como tú te crees'. Ella se ha quedado con la mosca detrás de la oreja en el sentido de que le gustaría», le cuenta Pinto a Nayadet.

Otra de las jugadoras señaladas por estos nuevos datos sería la capitana Estefanía Lima. La interlocutora con Pinto, Nayadet, le dice que ella le comenta el tema a «Estefa y te voy diciendo», dando a entender que estaba al tanto de todo.

Según el atestado policial, al que hace redeferencia el diario El Mundo, cada una de las jugadoras recibieron unos 2.000/3.000 euros por partido.

Otro de los datos que llama la atención es que antes de que se produjeran las detenciones por los amaños el entrenador del Santa Teresa llamó a las jugadoras porque le ha llegado la información de que hay, dentro del vestuario, «un grupo de jugadoras que se están dejando meter goles», según le cuenta Parralejo a Pinto en una llamada pinchada por la Policía, según informa el diario El Mundo.