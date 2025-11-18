HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Plasencia celebra uno de sus úlimos goles. J. C. R.
Primera Extremeña

El Plasencia gana al Malpartida y se distancia de sus perseguidores

Aventaja en tres puntos al Ciudad, que solo pudo empatar ante el Trujillo, mientras que el Chinato sigue en progresión ascendente

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:22

La octava jornada del grupo 1 de la Primera División Extremeña confirmó el excelente momento de la Unión Polideportiva Plasencia, que sigue firme en ... lo más alto y ahora amplía su ventaja. El conjunto placentino venció por 1-2 en un duelo exigente ante el Malpartida, sumando su cuarta victoria consecutiva y mostrando una fiabilidad que comienza a marcar diferencias. Garrido abrió el marcador en el minuto 9, pero Hugo Pineda igualó antes del descanso, obligando a los visitantes a exprimirse en la recta final. Allí apareció Chinaza, uno de los grandes nombres del campeonato, para firmar el 1-2 definitivo a tres minutos para el 90. El delantero alcanza ya siete tantos en siete jornadas, un registro brillante que sostiene al líder con autoridad.

