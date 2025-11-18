El Plasencia gana al Malpartida y se distancia de sus perseguidores

La octava jornada del grupo 1 de la Primera División Extremeña confirmó el excelente momento de la Unión Polideportiva Plasencia, que sigue firme en ... lo más alto y ahora amplía su ventaja. El conjunto placentino venció por 1-2 en un duelo exigente ante el Malpartida, sumando su cuarta victoria consecutiva y mostrando una fiabilidad que comienza a marcar diferencias. Garrido abrió el marcador en el minuto 9, pero Hugo Pineda igualó antes del descanso, obligando a los visitantes a exprimirse en la recta final. Allí apareció Chinaza, uno de los grandes nombres del campeonato, para firmar el 1-2 definitivo a tres minutos para el 90. El delantero alcanza ya siete tantos en siete jornadas, un registro brillante que sostiene al líder con autoridad.

El empate del Ciudad de Plasencia ante el Trujillo permitió a los blanquinegros situarse tres puntos por encima. Late adelantó a los locales al minuto 10, pero Manzano, desde el punto de penalti, igualó en el 47. El Ciudad queda a dos puntos del liderato y el Trujillo, aún invicto, cierra los puestos de playoff pese a cinco empates que frenan su progresión.

El Chinato se mantiene en zona noble tras su sólido 0-3 en el campo del Moralo B, con doblete de Fouad y un tanto del ucraniano Oleh. Tras ellos, Malpartida y Cabezuela pugnan por acercarse al playoff. El Cabezuela volvió a sorprender al imponerse 0-1 al Amanecer, con un gol de Mario Domínguez, máximo artillero de la liga con ocho dianas. Finalmente, el Moraleja se descuelga tras caer 0-1 ante el Arroyo, que logra su primera victoria desde que Rebollo se hizo cargo del banquillo y toma impulso clasificatorio para alearse del descenso.