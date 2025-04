La plantilla del Badajoz Femenino denuncia su grave situación

Redacción Badajoz Jueves, 5 de mayo 2022, 20:04 Comenta Compartir

La plantilla del Badajoz, bajo el paraguas de la AFE, emitió este jueves un comunicado en el que denuncia la grave situación que lleva atravesando y que se extiende una vez terminada la temporada (logrando el ascenso) y con el vencimiento de sus contratos el 30 de abril, remarcando el «desinterés y la apatía» por parte de los gestores.

Se hacen eco en el dicho texto del incumplimiento sistemático de los compromisos, habiendo cobrado solo tres de las nueve nóminas que les corresponden. A eso se une que no han contado con el respaldo respecto a los alquileres de sus pisos, «hecho que provoca que vivamos con incertidumbre, incomodidad y desasosiego el día a día».

Manifiestan que los responsables del club se han desentendido de la vuelta a casa de las jugadoras de fuera. De esta manera, hay tres integrantes de la plantilla que permanecen aún en Badajoz ante la falta de recursos para costearse el viaje. Y aseguran que les han «mentido y ninguneado con afirmaciones acerca de transferencias realizadas a través de declaraciones que, posteriormente, resultaron ser falsas, faltando al respeto y a nuestra dignidad como trabajadoras».

Anuncian que si no se satisfacen sus peticiones, al no estar la competición en curso y no poder realizar medidas de protesta deportivas, emprenderán acciones legales para defender sus derechos laborales.