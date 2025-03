Piqué intentó que Rubiales le enchufase para ir a los Juegos Olímpicos

Ignacio Tylko Madrid Miércoles, 20 de abril 2022, 13:53 | Actualizado 17:32h. Comenta Compartir

«Vengo a rendir cuentas, no a hablar de chascarrillos, que son para otros programas. Tengo derecho a tener mi vida, mis conversaciones, mi intimidad. Suelo ir con gorra pero estos días me la he quitado porque no tengo nada que esconder». De este modo respondió el presidente de la FEF, Luis Rubiales, a la última derivada que ha salido a la luz en relación con el 'caso Supercopa': nuevos audios desvelados por El Confidencial en los que Gerard Piqué le pedía ayuda para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a pesar de haber renunciado a seguir jugando con España en 2018.

«Igual aparece otro que me lo pidió también y no es Piqué», sorprendió Rubiales en una referencia implícita a Sergio Ramos, quien en su día también expresó su firme deseo de no retirarse sin disfrutar de unos Juegos Olímpicos. Yo para ellos soy 'Rubi' y ellos para mí son 'Geri' o quien sea. Y yo soy así, soy de Motril, voy a seguir chocando la mano, no voy a cambiar«, explicó Rubiales al insistirle sobre el contenido y la forma del diálogo con Piqué.

«Fueron más los que me pidieron ir a los Juegos. No es una cuestión de enchufe», matizó en otra respuesta al respecto el máximo dirigente del fútbol español antes de confirmar que le trasladó el asunto al seleccionador sub-21, toda vez que en los Juegos compiten los combinados de esta categoría, reforzados con un máximo de tres jugadores mayores.

«Hablé con De la Fuente de él y de muchos otros. Yo le dije me han llamado este y el otro, tú toma las decisiones que tengas que tomar, faltaría más. Después, Luis, visto está, tomó otra decisión y Piqué no estuvo en Tokio. Así que enchufe poco. No es el único futbolista que me lo ha pedido, pero al resultado me remito. Mejor que no me llamen porque el que lo ha hecho no ha ido», insistió Rubiales sobre esta polémica.

«Yo he venido a hablar aquí de la gestión. Háganme preguntas. ¿Cuál es el problema? No tengo nada de lo que avergonzarme en mi vida. A mí chascarillos... eso es para otros programas que tienen su audiencia que yo respeto. De 146 millones a 400 y pico de ingresos, de estar en la cola a estar liderando con Inglaterra el fútbol mundial, a intentar organizar un Mundial. Que con estas cosas se lo van a cargar ustedes. Si después de dos preguntas ya me están hablando de chascarillos, me da la sensación de que el montaje era mayor todavía», concluyó, desafiante, el presidente de la FEF.

Ampliar Gerard Piqué. Pau Barrena (Afp) Piqué llamó a Rubiales por la vacante del Reus y le pidió un grupo asequible para el Andorra Otra vuelta de tuerca al escándalo de la Supercopa de España. Nuevos audios desvelados por El Confidencial desvelan que Gerard Piqué llamó a Luis Rubiales en julio de 2019 para interesarse por la plaza que quedaba vacante en Segunda División B a causa del descenso del Reus por impagos. Ese lugar lo acabaría ocupando el FC Andorra, club del que es propietario el central del Barça a través de su empresa Kosmos. «Rubi, era preguntarte tema de la plaza de Segunda B del Reus, que se ve que baja y queda libre y ha salido un comunicado diciendo que en tres días hay un plazo para tratar de comprarla quien quiera, etc», le dijo Piqué a Rubiales en un audio de Whatsapp enviado el 16 de julio de 2019. Aunque otros clubes como el Zamora, el Intercity, el Hospitalet, el Linares, el Jaén o el Alcobendas se interesaron por la plaza del Reus, la Federación Española de Fútbol dio prioridad a los postulantes pertenecientes a la misma territorial, lo que dejó como finalistas al Andorra y al Hospitalet. Dado que este último club se negó a abonar la deuda del Reus, de alrededor de medio millón de euros, el agraciado fue el Andorra. Además, el futbolista solicitó al presidente de la FEF un grupo asequible para el club del Principado en el que no figurasen los equipos catalanes: «Siempre son los de más nivel», argumentó.