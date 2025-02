La pesadilla de Hernández Maeso en el Bernabéu

El pasado mes de octubre la Federación Extremeña de Fútbol publicaba una entrevista con Francisco José Hernández Maeso con motivo de su ascenso a Primera ... División en la que el colegiado hispanobelga contaba que la principal diferencia entre su nueva categoría y la anterior en Segunda es la presión mediática que lleva aparejada. Desde este domingo, el árbitro nacido en Bruselas en 1988 y residente en Extremadura –pertenece al colegio extremeño– sabe mejor que nadie que aquello que dijo es totalmente cierto. Ni el Real Madrid ni el propio Hernández Maeso se imaginaron lo que iba a suceder en el Bernabéu desde las 16.15, sobre todo tras la reanudación. El cuadro blanco, porque el Almería se le subió a las barbas aprovechando su clásico exceso de relajación y posterior apelación a la heroica; y el colegiado por las tres veces que otro Hernández desde el VAR tuvo que corregirle en momentos puntuales en acciones vitales para el marcador. Unas decisiones que favorecieron al equipo de Anceloti, generando la tormenta perfecta y encendiendo la mecha de un antimadridismo que entiende que, más que auxiliar al árbitro de campo, el videoarbitraje auxilió al Madrid. Además, sobre Hernández Hernández pesaban acusaciones de malos arbitrajes desde el club capitalino.

Profesor en excedencia

«Llegabas a casa en la época pre-VAR y no podías dormir porque veías el vídeo y sabías que te habías equivocado y que involuntariamente habías perjudicado a un equipo. Ahora llegas al hotel y sabes que ningún equipo ha salido perjudicado por una decisión tuya. Debemos convivir con el error. Nosotros sabemos hacerlo, pero la familia lo lleva peor», narraba Hernández Maeso en la mencionada entrevista. Un Maeso que aprobó la oposición a maestro y trabajó varios años en Navalmoral de la Mata, hasta que le llegó la oportunidad de escalar a Segunda y tuvo que solicitar la excedencia, así que cuando finalice su periplo como trencilla regresará a la docencia.

Hernández Maeso debutó en Primera el 12 de agosto de 2023 en el duelo entre la Real Sociedad y el Girona. Por fin lograba la añorada pertenencia a la élite después de muchos años de espera y de ser suplente para un ascenso que no llegaba. Especialmente en Segunda B, donde estuvo desde 2010 hasta 2020 para un total de 131 partidos además de numerosas fases de ascenso. En Segunda no le hizo falta tanta paciencia y apenas fueron tres años para 63 encuentros. En Primera ya acumula diez partidos, además de alguno de Copa importante como el Unionistas-Barcelona del pasado jueves. El de este domingo era el primer partido que arbitraba al Real Madrid. Seguro que no lo olvidará.

La polémica

Se podría decir que el colegiado extremeño no tuvo su mejor tarde. En lo que va de liga, ningún arbitraje tuvo que pasar por tres veces el filtro del monitor del VAR. En tres jugadas capitales vio lo contrario de lo que dictaminó tras ver las imágenes, por lo que tuvo que rectificar. Alguna era casi imposible de ver, como la mano de Kaiky en el penalti que acabaría suponiendo el primer tanto de los locales. Al hacerse público los audios, se escucha cómo Hernández Hernández le aconseja que vaya al monitor porque existe la mano, aunque nada le dice de una más que probable falta de Rudiger en el salto y otra tal vez menos posible de Joselu.

La anulación del tanto del Almería, obra de Arribas, tampoco le deja en buen lugar al otro extremeño de Primera junto a Gil Manzano porque estaba a apenas tres metros del lance y no lo vio. De nuevo tuvo que acudir a que la pantalla le sacara de dudas, porque la falta previa de Lopy a Bellingham es evidente con la normativa actual.

En la tercera, la del gol de Vinicius, el del comité extremeño lo anuló al interpretar que hubo mano del brasileño y acto seguido, tras el aviso desde el pinganillo, concedió el gol. «El balón impacta en el hombro», analiza según se oye en los audios. Era el 2-2 para los madrileños, que en el interminable descuento de 12 minutos cerraron la enésima remontada con el 3-2 de Carvajal.

Tras el pitido final, los jugadores del Almería estallaron, algo que les acarreará sanción. «Nos ha robado», lamentó Melero. Incluso otro Hernández, el técnico del Barcelona Xavi –que nunca ha hablado del caso Negreira–, argumentó que ya avisó de que «había cosas que no cuadraban, cosas que no controlamos», o «que iba a ser muy difícil ganar esta liga». Sea como fuere, una pesadilla.