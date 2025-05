La peña madridista de Guareña denuncia un fraude de 4.000 euros Solicitaron a un vecino de Almendralejo 62 entradas del derbi madrileño de febrero que no recibieron

PEDRO FERNÁNDEZ LOZANO GUAREÑA. Sábado, 25 de marzo 2023, 11:46

La peña madridista de Guareña (fundada en 1981) ha denunciado un presunto fraude de un vecino de Almendralejo al que solicitó 62 entradas para poder ver el partido Real Madrid-Atlético del pasado 25 de febrero. Al final los socios de la peña blanca no recibieron las entradas, no pudieron ver el partido, y no recuperaron el dinero, según informa su presidente Miguel Ángel Rodríguez Morcillo.

«Sabiendo que nos podían dar pocas entradas» para el derbi madrileño, recurrieron al vecino de Almendralejo que «nos garantizaba las entradas. Es la primera vez que nos pasa porque siempre llamamos al departamento de peñas del Real Madrid», confiesa Rodríguez.

La peña madridista de Guareña envió al vecino de Almendralejo la relación de 62 socios que iban al viaje, a 80 euros la entrada en el tercer anfiteatro del Santiago Bernabéu. Miguel Ángel y el vecino de Almendralejo firmaron un documento. El presidente de la peña de Guareña le entregó 3.000 euros y el resto, 1.960, se lo entregó en Mérida, con otro documento firmado, «me dijo que al día siguiente (el 21 de febrero) tendría las entradas (cuatro días antes del partido). A base de llamadas telefónicas, las entradas que no llegan, «lo anulo y le pido que me devuelva el dinero», explica Rodríguez.

Presentan denuncia en la policía de Don Benito y Miguel Ángel convoca a los afectados explicando los hechos. «Nos hemos comprometido a devolver el cien por cien de las entradas», y para ello han organizado actividades con el objetivo de obtener ingresos, como un campus de fútbol el Viernes Santo con ocho equipos de fútbol, rifas, etc.

Por otra parte, la peña madridista de Oliva de Mérida también fue engañada y estafada por el mismo vecino de Almendralejo, según su presidente, Francisco Carroza García. Explica que le pidió dinero para comprar las entradas al partido Real Madrid-Girona (70 euros la entrada) y tuvo que darle Carroza 2.000 euros, pero el resto no se lo dio. Al final, tampoco recibieron entradas, no pudieron ir a ver el partido a de octubre, y tampoco le devolvieron el dinero. Los oliveños presentaron denuncia en la Policía Nacional de Almendralejo. Ambos presidentes de las peñas de Guareña y Oliva de Mérida explican lo sucedido y sufrido en sus peñas «para que no se vuelva a repetir», dicen.

El presidente de FACUA Extremadura (Consumidores en Acción), José Manuel Núñez, señala que el hecho ocurrido, al ser denunciado el vecino de Almendralejo por la vía penal, «corresponde al juzgado competente decidir la calificación de lo ocurrido; no obstante, resulta muy llamativo que se queden sin poder ir por anulación y no se les devuelva el dinero», explica.

Núñez cree que deberían recuperar el dinero desde un principio, «si se anula por ciertos motivos, dentro del plazo que tienen para anularlo, evidentemente estamos a la espera de lo que indique el juzgado». Desde FACUA opinan que el vecino de Almendralejo es posible que sea llamado a declarar y ofrezca su versión de los hechos, «todo ello con las garantías procesales que le asisten». También añaden que es mejor acudir a los cauces oficiales para comprar entradas.