Pedro Rocha evita ser expedientado por el TAD

El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha desestimado la denuncia que pesaba sobre el presidente de la Federación Española de Fútbol, el extremeño Pedro Rocha, por la no convocatoria de elecciones en el ente nacional tras la abrupta salida de Luis Rubiales. El TAD no le ... abrirá expediente al entender que no incurrió en falta grave, ya que estaba pendiente del Gobierno.

