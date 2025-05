Pedro Porro sigue sin despertar del sueño

Familia, amigos y deporte. Esta es prácticamente la rutina con la que Pedro Porro (Don Benito, 1999) apura y disfruta sus últimos días de vacaciones ... antes de regresar a los entrenamientos con el Tottenham. De los 40 grados de su Don Benito natal pasará este sábado a los 24 de la cosmopolita Londres, ciudad a la que llegó el pasado mes de enero. «Me dicen que allí ahora está haciendo calor», bromea tras compartir una calurosa mañana con los más pequeños en la ciudad deportiva de Don Benito. Y es que, este año, no ha querido perder la oportunidad de participar de forma activa en su campus; se ha calzado las botas y muchos alucinan al poder compartir toques con su ídolo. «Me ven por la tele y tienen esa emoción, pero soy una persona normal», insiste el futbolista extremeño.

Sin grandes excentricidades, Pedro Porro mantiene su cercanía, al igual que sus padres, que le acompañan en su visita a esta segunda edición del campus. No obstante, ahora la distancia es mayor y hay que aprovechar cada instante. El pasado curso pasó la mitad de temporada en el Sporting de Portugal, más cerca de casa; la otra mitad en el Tottenham, con un vaivén de entrenadores. Han sido para él meses de adaptación. «Ha sido un año muy bueno en lo individual, porque no es fácil salir a mitad de temporada de un club y adaptarte a otro en cuatro meses», reconoce en su balance destacando sus cifras individuales: 7 goles y 12 asistencias entre los dos clubes.

Meses después de aquella decisión, cree que fue la decisión correcta. «Fue un paso de gigante, al final, he estado toda la vida luchando para ello y es algo muy grande», afirma sobre su llegada a la Premier League que, entonces, definió como un sueño hecho realidad. «Y no quiero despertar de este sueño, es sin duda una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor, y estar ahí día a día es un regalo para mí por todo el trabajo que vengo haciendo ya desde pequeño en mi tierra». Se pide a sí mismo seguir con los pies en el suelo, «pero no me quiero quedar con eso y quiero aspirar a más».

En lo personal, el lateral diestro dice que no fue tan difícil gracias en parte a la ayuda del equipo. Otro país, otro idioma... Pero se defiende. «En lo que se refiere a fútbol es fácil de entender», explica, «ya en lo personal, para manejarme en el día a día, sí que estoy intentando aprender lo más rápido posible; es un idioma que además te puede servir para todo y es importante aprenderlo».

Ibiza ha sido uno de sus destinos de vacaciones, lugar en el que seguro que ha podido poner en práctica algo de ese inglés, aunque haya sido en unos días en los que quizás contaba estar en otro punto del mapa, en concreto, en Países Bajos, donde la selección española disputaba (y ganaba) la Nations League. Para sorpresa de muchos, Luis de la Fuente no contó con el extremeño. «A todo jugador que le digas de estar ganando un título con su país le hace ilusión, pero eso no depende de mí», responde sobre su ausencia en la convocatoria, «yo hago mi trabajo y si llega la oportunidad, trataré de aprovecharla; si no llega, seguiré trabajando».

Un trabajo que retoma este sábado con el Tottenham, donde regresa con muchas ganas tras recargar las pilas estas vacaciones. «La nueva temporada ya está aquí y toca empezar con buen pie», dice con ilusión tras unas semanas en las que, asegura, no ha estado pendiente del mercado de fichajes. Tampoco se moja a la hora de destacar a algún jugador rival en la Premier, «son todos muy buenos y te podría decir muchos que te exigen estar al 200% en todos los partidos».

Sí que tiene ganas de conocer de primera mano todos los estadios de la Premier, de Anfield a Old Trafford, «hay muchos estadios preciosos, pero el nuestro es espectacular». Y a esta nueva temporada, como no podría ser de otra forma, sólo le pide que le respeten las lesiones; lo demás, confía, le llegará con trabajo.