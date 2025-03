Pedro Porro pone el acento extremeño a la Premier League: «Es el sueño de cualquier jugador»

Estrella Domeque Miércoles, 1 de febrero 2023, 14:49 Comenta Compartir

Con una amplia sonrisa y la sensación de un sueño cumplido, Pedro Porro recordaba su Don Benito natal en sus primeras declaraciones como nuevo ... jugador del Tottenham. «Take back us to Don Benito (llévanos a Don Benito)», le pedía el entrevistador en un vídeo emitido por el club londinense. «Creo que una vida un poco difícil, porque sí que es verdad que es una ciudad pequeñita, no tenía mucha visibilidad el fútbol y me fui muy pequeño de casa, con 15 añitos», recordaba el futbolista dombenitense sobre su primera aventura en Madrid, en la cantera del Rayo Vallecano.

«Fue una etapa de mi vida muy importante por dar desde bien pequeño ese saltito a otra ciudad que ya no tiene nada que ver con esa ciudad pequeñita donde yo vivo», añadía Porro que desde hoy está ya a las órdenes de Antonio Conte. «Es increíble y estar ahora en donde estoy lo debo todo también a esa ciudad pequeñita», concluía sobre su Don Benito natal. Unas palabras que el futbolista, de 23 años, ofrecía poco después de anunciarse su fichaje en la noche de este martes. En concreto, según medios ingleses, la llegada de Pedro Porro (Don Benito, 1999) a los 'Spurs' se produce en calidad de cedido por el Sporting de Portugal con la obligación de ejecutar la compra en el mes de julio. Será su tercera aventura en el fútbol profesional después de haber pasado por La Liga, con Girona y Valladolid, La Liga Portugal con el Sporting, y finalmente la Premier League. Ampliar «Es el sueño de cualquier jugador, es un paso más en mi carrera y por eso estoy con muchas ganas, deseando empezar y espero que el sueño desde pequeño, que es jugar en la Premier, se cumpla bien el domingo y que sea para ganar», afirma en referencia al primer partido de este domingo contra el Manchester City, equipo que tuvo al dombenitense en propiedad tras su salida del Girona, aunque no llegó a vertir la camiseta del equipo de Guardiola al ser cedido primero al Valladolid y después al Sporting CP. «Las sensaciones son muy buenas. Tenía ganas de venir. Para mí es una oportunidad única y espero que vaya todo bien», afirmaba el jugador que también se despidió del Sporting CP con un emotivo vídeo en el que recordaba su llegada. «O menino dos calções rasgados», expresaba en referencia a su recordada primera foto como jugador sportinguista con unos vaqueros rotos. Noticia Relacionada Pedro Porro ya es jugador del Tottenham Con el club portugués tuvo la oportunidad de visitar esta temporada el que ahora será su estadio, el Tottenham Hotspur Stadium. Lo hizo, recuerda, en un partido de Champions: «El ambiente del estadio, de los aficionados, ese calor que sentí aquí cuando vine en la Champions; me quedé muy muy impresionado y espero y deseo que tengamos muchísimas victorias». El técnico italiano Antonio Conte ha sido uno de los principales valedores de su fichaje. El dombenitense espera ahora devolver esa confianza sobre el césped. «Creo que puedo dar mucho carácter a este equipo, ganas y sobre todo mucha actitud», dice Pedro Porro que reconoce que le gustaba mucho el proyecto del club inglés, «esperemos que vaya todo bien, que es lo fundamental, y que empecemos bien esta etapa que va a ser muy bonita». En la entrevista, Pedro Porro recordaba también sus inicios con el balón, «desde bien pequeño siempre he estado agarrado a una pelota y mis padres sabían de eso; incluso cuando salí de casa ellos ya sabían que era para perseguir mis sueños y ellos me apoyaron desde el principio y he tenido siempre esa suerte». Poco después de poner rumbo a Madrid, aquel joven dombenitense ya soñaba con ser futbolista: «Me lo empecé a creer y a día de hoy no me arrepiento de nada de haber escogido esa opción». Ahora, con 23 años, lucirá precisamente el número 23 en su camiseta del Tottenham, equipo con el que se ha comprometido hasta 2028.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión