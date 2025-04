Pedro Porro, de nuevo en casa

Pedro Porro regresa a casa, su Don Benito natal, para presentar la segunda edición del campus deportivo que lleva su nombre y que tendrá ... lugar entre el 26 y el 30 de junio. El futbolista, actualmente en las filas del Tottenham inglés, asistía esta mañana a la rueda de prensa de presentación mostrándose ilusionado por poder celebrar de nuevo la cita en la que participarán alrededor de medio centenar de niños de entre 6 y 14 años.

El campus cuenta con la colaboración del Gimnástico Don Benito, club de formación del jugador, y se desarrollará en las instalaciones del campo de fútbol Celestino Mera en colaboración con el Ayuntamiento dombenitense. El precio de inscripción es de 115 euros. El horario será de 9 a 14.00 horas y las plazas son limitadas. Incluye camiseta y pantalón personalizados, pícnic, sorteos diarios, diploma, medalla y muchas más sorpresas.

«El año pasado salió muy bien y cuando me hablaron de volver a hacerlo, no me lo pensé dos veces», reconocía Pedro Porro, que se encuentra en plenas vacaciones tras finalizar la temporada, «me parece una buena iniciativa tratar de hacer felices a los más pequeños, también es un orgullo para mí».

El futbolista agradeció el apoyo institucional recibido para esta iniciativa en la que tratará de participar de manera presencial si la agenda se lo permite. «Me iré unos días de vacaciones y luego a entrenar otra vez porque empezamos en 20 días», dice sobre estos días en Don Benito y sobre la que será su segunda temporada en la Premier League.

No obstante, muchos esperaban la llamada de Luis de la Fuente para la disputa de la Nations League, pero finalmente el seleccionador no ha contado con el jugador dombenitense en la última convocatoria, pese a sus buenos partidos en el tramo final de la Premier League. «Para un jugador que está siempre trabajando y que no llegue esta oportunidad... Pero no depende de mí, yo hago mi trabajo y el seleccionador tiene su lista, es respetable y seguiré trabajando para volver a la selección», dice después de no ser incluido en esa convocatoria.

«Ha sido una temporada buena y difícil, el cambio de equipo no empezó bien, pero es normal, otro país, otro idioma... Pero terminé la temporada bien en lo individual, aunque no fue igual en lo colectivo, ahora toca disfrutar del campus», concluyó Pedro Porro que espera que el campus celebre en 2024 su tercera edición.