Pedri gana el Golden Boy

Óscar Bellot Madrid Lunes, 22 de noviembre 2021, 12:33 | Actualizado 16:58h. Comenta Compartir

Pedri González es el ganador del premio Golden Boy 2021. El centrocampista canario del Barça ha sido elegido como el mejor futbolista europeo menor de 21 años, sucediendo en el palmarés del prestigioso galardón que concede la revista 'Tuttosport' al noruego Erling Haaland, acreedor de la misma distinción el año anterior.

El talento azulgrana ve recompensada así la excepcional temporada 2020-21 que completó, en la que se convirtió en uno de los principales pilares del Barça y de la selección española. Pese a ser su primer curso en la élite del fútbol español, el ex de la U.D. Las Palmas se hizo con las llaves de la titularidad en el Barça. Su aplomo y gran visión de juego conquistó a Ronald Koeman, que le alineó en 52 partidos, 40 de ellos formando parte del once inicial. A sus 18 años, el canario respondió a la confianza del técnico holandés ofreciendo un rendimiento más que notable. Marcó cuatro goles y se erigió en una de las grandes esperanzas de un Barça en horas bajas que solo levantó la Copa del Rey, mientras naufragaba en la Liga y en la Champions.

Las grandes actuaciones con su club le permitieron dar el salto a la selección española, de la que se convirtió en puntal en tiempo récord. Debutó con La Roja el 25 de marzo de 2021 frente a Grecia y Luis Enrique le alistó en otros nueve encuentros, incluyendo los seis que constituyeron el periplo de la selección española por la Eurocopa multisede. Pedri fue titular en los tres duelos de la primera fase -frente a Suecia, Polonia y Eslovaquia-, así como en octavos contra Croacia, en cuartos ante Suiza y en semifinales frente a la postre campeona Italia. Su fenomenal desempeño le valió para ser escogido como el mejor jugador joven del Europeo.

Cumplida su misión con notable alto en la Eurocopa, Pedri completó una campaña extenuante en la que tuvo un crecimiento exponencial acudiendo a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde volvió a tener una contribución decisiva a la medalla de plata conquistada por España. Esa elevadísima carga de minutos ha terminado por pasarle factura en este curso, en el que se ha perdido ya 19 partidos por una lesión muscular y su posterior recaída, algo de lo que se ha resentido el Barça.

Sin rival

Pedri no ha tenido rival en las votaciones al Golden Boy, ya que ha sobrepasado en más de 200 sufragios al segundo clasificado, el inglés Jude Bellingham, la mayor diferencia de la historia. Se convierte así en el tercer español que logra el reputado premio, después de Cesc Fábregas (2006) e Isco Alarcón (2012). También en el primer jugador del Barça que lo alza desde que lo hiciera Leo Messi en 2005.

«Agradezco a 'Tuttosport' este trofeo del que me enorgullezco. Gracias también a todos los miembros del jurado y a los seguidores que siempre me han apoyado en este 2021 que ha sido simplemente increíble para mí. Y por supuesto, muchas gracias al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y obviamente a todos los que han estado cerca de mí día tras día sin los que no hubiera podido ganar el Golden Boy», señaló Pedri nada más tener noticia de una distinción que recogerá en una ceremonia que tendrá lugar el 13 de diciembre.

Instaurado en 2003 y concedido en base a los votos emitidos por los periodistas de la Asociación Europa de Medios, el Golden Boy ha reconocido a futbolistas de la talla de Rafael van der Vaart, Wayne Rooney, Leo Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Joao Félix o Erling Haaland. Una ilustre nómina a la que ahora se añade Pedri.