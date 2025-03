Un partido de fútbol femenino acaba a golpes en Cáceres

A golpes. Así acabó este pasado domingo por la tarde en los campos de Pinilla de Cáceres el encuentro de Primera División Extremeña entre Femenino ... Cáceres Atlético y Féminas Don Benito. Un encuentro que se llevaron las visitantes por 1-2.

Según recoge en el acta del encuentro la colegiada, Blanca Morgado, «tras finalizar el partido, la jugadora visitante C.G. le dio un puñetazo en la cara a A.G., la cual se lo devuelve de la misma manera. Posteriormente se produce una trifulca en la que participan gran parte de las jugadoras y parte del cuerpo técnico para separarlas».

En sus observaciones, la árbitra recoge hasta tres «fuertes golpes» (dos en caras y uno en nariz) sufridos por otras tantas jugadoras del equipo local, así como otro en la escuadra visitante.

Nacho Valiente, entrenador del Femenino Cáceres Atlético, sostiene que todo fue muy rápido. «Casi ni nos dimos cuenta. Tras acabar el partido nos estábamos dando la mano entre los miembros de los cuerpos técnicos y escuchamos gritos desde la grada y desde al área donde terminó el partido. Fuimos rápidamente para separar». La trifulca, condenada enérgicamente por el preparador del equipo cacereño, se saldó con un parte médico que arroja fractura de los huesos propios de la nariz de una jugadora del Femenino Cáceres Atlético.

El propio Nacho Valiente acompañó a la joven y a sus familiares a dependencias de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia. «Fue algo desmedido», explica. El entrenador del equipo local lamenta que desde el Féminas Don Benito «ni siquiera se hayan interesado por el estado de la futbolista», estudiante de 2º de Bachillerato. «No han contactado con nosotros en ningún momento».

Por su parte, el presidente del Féminas Don Benito, Miguel Cidoncha, explica a HOY que el club no tiene pensado tomar medida alguna contra la jugadora señalada en el acta arbitral, por lo que en principio no será apartada del equipo. «Es un incidente que está teniendo más impacto porque es fútbol femenino, pero que no va a ir más allá de lo deportivo», dice refiriéndose a la correspondiente sanción que pueda imponer la Federación Extremeña de Fútbol después de lo sucedido.

Asimismo, el mandatario de la entidad dombenitense condena los hechos y sostiene que la jugadora de su club ha mostrado su arrepentimiento. Algo que el Féminas Don Benito tiene pensado plasmar a través de un comunicado público.