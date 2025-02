Los padres de un menor denuncian que un club extremeño le niega su salida

Los padres de Ian Domínguez, Luci Fernández y Felipe Domínguez, han compartido a través de redes sociales un comunicado explicando la situación de «falta de ... libertad» que está viviendo su hijo dentro de la Escuela de Fútbol de Zafra. Titulado 'Libertad para Ian', indican que los responsables de la escuela no le dan al menor de 10 años la carta de libertad para que pueda salir e irse a otro club. «Mi hijo estaba desanimado, no tenía ganas de ir a entrenar, así que decidí cambiarlo a otro club», indica la madre.

Tras varias opciones, se interesaron por un equipo de Almendralejo y otro de Puebla de Sancho Pérez, pero cuando fueron a pedir el documento, la escuela se lo denegó, alegando malas relaciones con ambos clubes. «Se escudan en eso. Me dicen que si es otro equipo me dan la carta. No es justo que por malas relaciones e intereses mi hijo salga perjudicado», explica.

Aun así, deciden que Ian entrene en el equipo de Almendralejo y deje de entrenar y jugar en el equipo alevín de la Escuela de Zafra. Sin embargo, le informan de que, si finalmente se queda en ese club, tan solo podría entrenar y no jugar, con lo que buscaron otra opción. «Encontramos uno en Mérida y el coordinador, César Maraver, nos dio su palabra de que me darían la carta, pero me la deniegan otra vez porque no se fían y le exigen al otro club la garantía de que mi hijo se quede con ellos un año por si intento hacer alguna trampa», afirma la madre.

Ante esta situación, hablan con el presidente de la escuela, Francisco Javier Guillén, que les pide tiempo para intentar resolver el problema porque depende de la junta directiva. «Si no me daban la carta sin condiciones, publicaría la situación en redes sociales», explica Lucy, manifestando que hablaron también con la Federación Extremeña de Fútbol y les dijeron que los clubes tienen ese derecho de retención.

Al no recibir ninguna contestación y sentirse ignorados por parte de la escuela, difunden el mensaje. «No esperábamos tanto apoyo. A raíz de esto, hay personas que han mostrado su descontento y otros problemas que tienen con la escuela. Solo espero que los Reyes Magos le traigan la carta de libertad para devolverle la ilusión a mi hijo».

La otra parte implicada

Por su parte, el coordinador deportivo de la Escuela de Fútbol de Zafra, César Maraver, indica que se les explicó a los padres que, efectivamente, no existe ninguna relación con uno de los clubes al que querían apuntar a Ian. «La relación está rota porque en circunstancias pasadas han hecho cosas en contra de nuestra escuela que creemos no eran las que tenían que ser. Se les explica que a ese club no dejamos que se vayan ni unos ni otros y que los demás clubes no nos iban a poner ninguna pega», indica el coordinador.

César señala que los padres le comunicaron la opción de apuntar a su hijo a un club emeritense y que desde la escuela no se puso ningún problema. «Se habló con el club y con su coordinador para hacer las gestiones. Es verdad que ellos se pusieron en contacto, pero con su entrenador y no con su coordinador. La sorpresa fue que al final iba a ser como un 'club puente', es decir, irse allí para después irse donde ellos pretendían. Nos querían tomar el pelo», explica.

Afirma que no se ha estado al día con los pagos correspondientes y que les han devuelto los recibos, generando así unos intereses que la escuela tiene que asumir. «Hay una serie de irregularidades. Es cierto que la semana pasada se pusieron en contacto para intentar realizar los pagos, pero ya creemos que es un lavado de imagen», señala.

Ha querido dejar claro que «en ningún momento a los padres se les dijo que Ian no podía entrenar ni jugar en otro sitio. Él puede hacerlo bajo la responsabilidad de ellos y puede jugar torneos, trofeos y partidos amistosos, pero no en la competición federada», añadiendo que «cuando existen unas normas, los padres tienen que cumplirlas y existe una ficha federativa firmada», indica.

Aseguran que la situación se ha desbordado tras la difusión en redes sociales y se han producido descalificaciones e insultos graves para los que ya han emprendido acciones legales. «El escrito está hecho con mala fe. Nosotros no tenemos encarcelado a nadie y se ha sobrepasado una línea roja», cuenta.

César ha finalizado indicando que desde la escuela nunca se ha hecho un seguimiento a los alumnos, pero «después de lo que se ha vertido, sí vamos a estar pendientes de si juega o no federativamente en otro club. Si se diera el caso, veríamos las medidas federativas a tomar con el club y los padres», termina.