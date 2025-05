El padre de un futbolista juvenil da un puñetazo a un árbitro menor de edad

El fútbol base se ha visto salpicado por un lamentable incidente en Guipúzcoa en el que ha resultado víctima un árbitro menor de edad. Se ... trata de la agresión que sufrió un linier de 16 años por parte de un espectador durante el partido de categoría Preferente Juvenil que jugaron el domingo el Trintxerpe y el Behobia en el campo de Trintxer. El presunto agresor es el padre de un jugador local que seguía el desarrollo del encuentro desde la grada.

Los hechos ocurrieron en el tramo final del encuentro, ya en el tiempo de descuento -minuto 93-, momento en el que se originó una tangana sobre el césped entre jugadores de ambos conjuntos. Tal y como ha podido saber este periódico a través de testigos presenciales, en ese preciso momento «tres individuos del público irrumpieron en el terreno de juego y fue entonces cuando el segundo asistente del árbitro instó a estos a que abandonaran el lugar. Uno de ellos hizo caso omiso y le propinó un golpe a la altura de la mandíbula», lo que desencadenó de manera inmediata la suspensión del encuentro con un marcador de 2-3 favorable para el cuadro irundarra.

El trío arbitral se retiró a los vestuarios y el partido no volvió a reanudarse. No se personaron efectivos de seguridad al lugar y el agredido no fue asistido en un primer momento, aunque luego sí que acudió a un centro médico. El presunto agresor abandonó el lugar del suceso, aunque fue identificado poco después.

La Federación Guipuzcoana de Fútbol investiga esta agresión, que considera «absolutamente preocupante», en palabras de su presidente Manu Díaz. «Es algo que solo se pueda mitigar con medidas educativas y sancionadoras. Vamos a ser inflexibles», promete Díaz, quien ha recordado la sanción de tres años de suspensión al miembro de un club guipuzcoano por agredir a un árbitro que comunicó hace unos meses el Comité de Competición.

«Tolerancia cero con este tipo de sucesos. Seguiremos insistiendo con firmeza en las medidas pedagógicas», aboga también el máximo responsable de la Federación, cuyo órgano acudirá a la justicia ordinaria para denunciar lo ocurrido. Díaz también ha querido destacar el comportamiento del club del Trintxerpe una vez se sucedieron los acontecimientos. «Se ha puesto a nuestra disposición. Su presidente me llamó nada más ocurrió la agresión y no puso ninguna excusa», valora.

Díaz ha podido hablar este lunes con el árbitro agredido y ha reconocido que «está bien, animado y tranquilo. Evidentemente está en 'shock' por un hecho así, pero se ha recuperado bien», descubrió. No es habitual que los encuentros de esta categoría cuenten con linieres, pero desde el Comité Técnico de Árbitros de Gipuzkoa se considera que los partidos de este nivel pueden servir de aprendizaje para los jóvenes árbitros. Se trataba del segundo partido en el que el chico agredido actuaba como juez de línea.

Díaz quiere destacar también que el trencilla encargado de dirigir el partido era «un árbitro de nivel» que hace de «mentor» con árbitros más jóvenes. «Es una buena experiencia» para los novatos y una buena manera de introducirse en el colectivo. «Hizo muy bien su trabajo al decirle al agresor que no entrara al campo».

Desgraciadamente, el del domingo no es el único incidente que ha habido que lamentar este año durante un partido de fútbol base guipuzcoano en el que el árbitro ha sido objeto de una agresión. Hace dos meses el Comité de Competición de la Federación sancionó con tres años de suspensión a un miembro de un club que atacó al árbitro tras la finalización de un encuentro, tal y como recuerda Manu Díaz.