Piqué cobró 24 millones de comisión por llevar la Supercopa a Arabia Saudí La FEF defiende que no hay nada ilegal en el contrato de seis años, que la asamblea aprobó todas las cuentas presentadas por Rubiales y que los audios publicados por El Confidencial proceden de un hackeo

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 18 de abril 2022 | Actualizado 19/04/2022 12:29h. Comenta Compartir

No hay esta vez derivadas políticas y sanitarias, pero de nuevo un asunto relacionado con las comisiones ha provocado un enorme revuelo. Esta vez es con la Federación Española de Fútbol (FEF) y Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, en el fondo de la polémica ahora a cuenta del acuerdo para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Resulta que el organismo presidido por Luis Rubiales pactó con el central azulgrana una comisión millonaria por llevar esta competición a ese país, según desveló ayer en exclusiva 'El Confidencial'. Según su información, en el contrato firmado con Sela, la compañía pública saudí, el ente federativo se garantizó el cobro de 40 millones de euros por cada edición del torneo, mientras que Kosmos se lleva cuatro millones por cada uno de los seis ejercicios firmados con este país.

El diario desvela varias conversaciones entre Luis Rubiales, presidente de la Federación, y Gerard Piqué. De su contenido parece quedar claro como se llevó a cabo la negociación de este acuerdo, un pelotazo para el defensa catalán, la organización que rige el fútbol español, el Barça y también el Real Madrid.

«A ver, Rubi, sí es un tema de dinero; si ellos (el Real Madrid) por ocho irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga dos y uno... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... Le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...», explica Piqué en una de las conversaciones desveladas por dicho medio digital.

Estas palabras del central del Barcelona son una respuesta al comentario de Rubiales en el que le aseguraba que el Real Madrid no contemplaba la posibilidad de jugar fuera de España la Supercopa por menos de esa cantidad, ocho millones. Además, en otro de los diálogos que han salido a la luz, tanto Luis Rubiales como Piqué se plantean la posibilidad de que el torneo, antes de que se terminase llevando a Arabia, se celebre en una sede española. Es precisamente en ese momento donde aparece como posible escenario el Camp Nou.

«Enhorabuena Geri»

«A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no y eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro. Decimos que el Camp Nou es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos», señala Rubiales en uno de esos audios de la discordia publicados ahora.

Avanzado ya el tema en 2019, esos contactos prosiguieron pero se centraron ya solo en llevar la competición a Arabia Saudí y comenzaron las negociaciones con Riad. De hecho, en algunas grabaciones es el propio Piqué el que explica a Rubiales cómo son las comisiones que trata con el regimen saudí.

Finalmente se alcanzó un acuerdo con los árabes para la celebración de la Supercopa en Riad durante seis años, a pesar de tratarse de un país que atenta contra los derechos humanos y discrimina a las mujeres. Un Rubiales exultante le comunica el compromiso final alcanzado a Gerard Piqué en otro audio que traerá cola: «Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites.(...) Cuídate mucho, amigo», le traslada Rubiales.

«Audios robados»

Desde la FEF no niegan la información, pero trasladan un mensaje de tranquilidad y sostienen que se trata de un tema muy antiguo, que ya se publicaron todos los datos en 2019 y se explicaron en una asamblea en la que todos los puntos se aprobaron por mayoría absoluta. A este respecto, 'El Confidencial' asegura que Rubiales ocultó a su órgano de gobierno su acuerdo con Piqué y tergiversó un informe interno contra Arabia Saudí.

Fuentes del organismo que preside Luis Rubiales entienden, además, que esta información se ha conseguido de manera «ilegítima», a través de audios y correos «robados», y que se trata de una campaña para intentar desprestigiar. La FEF denunció la semana pasada que sufrió un ataque informático que calificó de «acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos».

En todo caso, el máximo organismo que rige el fútbol español traslada que no hay nada ilegal en la comisión de 24 millones que recibió la empresa de Piqué como intermediaria de una «operación que contribuye de forma muy positiva al fútbol español». Insisten en que se trata de un «acuerdo de 240 millones con una comisión del 10% para la agencia que plantea el negocio y que, además, paga Arabia». Otra cuestión es discernir si este pelotazo podría haber violado el código ético de la Federación, tal y como apunta Toni Roca, especialista en derecho deportivo, y pone bajo sospecha al defensa del Barça por un conflicto de intereses.

A última hora de la noche, tras la derrota del Barça ante el Cádiz en el Camp Nou, Piqué aseguró en su canal de Twitch que todo lo que han hecho es «legal» y que no tiene nada que esconder. El defensa azulgrana incidió en que se siente «orgulloso» de la operación, a la vez que arremetió contra la filtración de las grabaciones y acusó de forma implícita al presidente de LaLiga, Javier Tebas, de ser el impulsor de esa campaña de desprestigio a la que hizo referencia también la FEF.

Los otros negocios de Piqué y los conflictos de intereses El 'caso Supercopa' no es el único en el que se cuestiona la ética de la Federación Española de Fútbol (FEF) y saca a relucir la presunta intromisión en un conflicto de intereses por parte de Gerard Piqué. El futbolista catalán es dueño del Andorra, club que compró en 2018 y que adquirió un año después la plaza que dejó el Reus en Segunda B. La empresa de Piqué pagó entonces 452.022 euros a la FEF para adquirir la vacante del Reus –descendido por impagos– y ascender así de Primera Catalana a Segunda B sin pasar por Tercera. Actualmente, el club andorrano es líder de su grupo en Primera RFEF (antigua Segunda B) por delante del Albacete y el Villarreal B y, por el momento, aunque con un solo punto de ventaja sobre el equipo manchego, tiene garantizado su regreso al fútbol profesional la próxima temporada. El organismo que preside Luis Rubiales concedió al Andorra la plaza del Reus en detrimento del Zamora y el Intercity de Alicante al cumplir, según destacó la FEF, «los requisitos establecidos y el orden de preferencia fijado en la normativa». Sin embargo, tan polémica decisión fue recurrida por ProLiga (asociación de clubes de Tercera y Segunda B) y rechazada por L'Hospitalet, al que por méritos deportivos hubiese correspondido la vacante del club tarraconense. Además de participar en el acuerdo de patrocinio entre el Barça y Rakuten (cuyo fundador es copropietario de Kosmos Holding), Piqué también firmó colaboraciones, a través de Kosmos Studios (productora de la serie 'Matchday), para emitir documentales sobre interioridades del Barcelona. El más sonado de ellos fue el titulado 'La Decisión', emitido en junio de 2018, en el que Antoine Griezmann anunció que rechazaba la oferta del club azulgrana para continuar en el Atlético. Kosmos Tennis también organiza la Copa Davis desde 2019 y Piqué, asociado al 'streamer' Ibai Llanos, tras comprar la última Copa América de fútbol para ser emitida a través de Twitch adquirió el pasado año los derechos de la Ligue 1 francesa para España y una plaza en la 'League of Legends' de videojuegos.