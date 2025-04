Dembélé se queda, pero el Barça consigue a Aubameyang

Amador Gómez Madrid Lunes, 31 de enero 2022, 20:24 | Actualizado 22:13h. Comenta Compartir

El cierre del mercado de fichajes en el fútbol español estuvo marcado este lunes por Ousmane Dembélé y Pierre-Emerick Aubameyang, que mantuvieron en vilo al Barcelona hasta tres horas antes de la clausura. El extremo francés repudiado por el club azulgrana por no haber aceptado renovar su contrato se queda, pero el Barça consiguió la cesión del delantero gabonés del Arsenal hasta final de temporada, con opción a continuar un año más sin pagar traspaso. Maniatado por su grave crisis económica y el límite salarial, el Barcelona no encontró salida para Dembélé a la Premier, ya que las intentonas con el Chelsea y el Tottenham resultaron fallidas. Sin embargo, tras romperse la 'operación Morata', el club que preside Joan Laporta sí logró cerrar un acuerdo con el Arsenal a las 21:00 horas, para que Aubameyang, delantero centro de 32 años, se convierta en nuevo futbolista culé.

Aunque el Barcelona ansiaba la marcha de Dembélé, la continuidad o no del extremo francés no estaba ligada a la llegada de Aubameyang, que cobra ocho millones de euros anuales en el Arsenal y deberá rebajarse considerablemente el sueldo. La llegada del ariete africano el último día del mercado se suma a las de Dani Alves, Ferran Torres y Adama Traoré, que ha regresado al Barcelona también a préstamo, procedente del Wolverhampton. No era la primera opción, pero con Aubameyang el equipo de Xavi Hernández ve reforzada una delantera que está acusando una preocupante falta de gol. El delantero gabonés, por indisciplina, estaba actualmente apartado del Arsenal por Mikel Arteta, pero tras destaparse hace un lustro como artillero en el Borussia Dortmund (31 tantos en la Bundesliga), en el equipo 'gunner' firmó dos temporadas consecutivas 22 dianas en 36 partidos en la Premier.

En el caso de Dembélé, el francés rechazó de nuevo marcharse ya del Barça, con lo que su situación es una incógnita, después de que el club no haya dejado de presionarle para abandonar la entidad. Dembélé regresó este lunes a Barcelona en un vuelo privado y acudió por la tarde a la Ciutat Deportiva Joan Gamper para reincoporarse a los entrenamientos del Barça a las órdenes de Xavi. Aunque el jugador francés no desveló entonces si aceptaría un nuevo destino o se quedaría en el equipo hasta final de temporada, también a las 21:00 horas Radio Montecarlo anunciaba que no abandonaría el Barcelona este invierno.

«Trabajaremos hasta el final para que se cumplan las expectativas que tenemos, pero no es fácil. A ver si antes de la medianoche podemos tener una buena noticia. Aubameyang ha venido a Barcelona porque tiene familia en Sitges. Nos gustaría incorporarlo al Arsenal y estamos ahí todos un poco pendientes para crear las circunstancias adecuadas. Está muy complicado, pero hay esperanza», reconocía cinco horas antes de la clausura del mercado Joan Laporta. Dos horas después se desvelaba el acuerdo Barça-Arsenal para la cesión de Aubameyang, a la espera del reconocimiento médico.

Llamada del Chelsea

Con Dembélé, sin embargo, no hubo manera. El vigente campeón de Europa llegó a interesarse por una cesión del francés durante seis meses, con el técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, como principal valedor del extremo procedente del Borussia Dortmund que costó a los azulgranas 135 millones de euros. Dembélé ha demostrado en este período de hundimiento deportivo del Barça ser un futbolista determinante en el ataque, con desborde por ambas bandas y también gol, pese a verse frenado por las lesiones.

Con los clubes de la Liga sin posibilidad de llevar a cabo grandes desembolsos, aparte del fichaje de Ferran Torres a cambio de 55 millones, del exvalencianista Daniel Wass por parte del Atlético por 2,7 millones, o del mexicano Tecatito (ex del Oporto) al Sevilla por tres millones, el mercado de invierno estuvo liderado por las cesiones, muchas de ellas cerradas el último día. Fue el caso del argentino Giovani Lo Celso, prestado por el Tottenham al Villarreal hasta final de temporada. También cedió este lunes el Tottenham a Bryan Gil, al Valencia, después de haber conseguido también a préstamo al exazulgrana Ilaix Moriba, procedente del Leipzig. Otro futbolista procedente de la Premier, Anthony Martial, en este caso del Manchester United, ya firmó una semana antes su cesión al Sevilla para reforzar al Sevilla.