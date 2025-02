El ostracismo de Ansu Fati

La situación de Ansu Fati en el Barça sigue abriendo aristas cada día. Desde su lesión de menisco ante el Betis en 2020, el delantero de origen bisauguineano solo vive episodios que le colocan en el punto de mira mediático, y no precisamente por la ... facilidad goleadora que demostró en su explosión con el Barça hace unas temporadas.

El último de estos episodios lo protagonizó su padre, Bori Fati, que acudió a los micrófonos de la COPE este martes para tratar la situación deportiva de su hijo, que con la llegada de Xavi no está contando con minutos de valor. Y no se mordió la lengua en absoluto. «Si por mí fuera, me lo llevo del Barça pero él quiere seguir», afirmó de manera contundente Bori Fati.

Lo cierto es que Ansu no está participando, pese a estar ya totalmente recuperado de su maltrecho bíceps femoral, que junto a esa grave lesión de menisco producida en 2020 le han mantenido en un ostracismo deportivo absoluto.

Ante el Real Madrid, Ansu no jugó ni un solo minuto. Apenas cinco disputó la jornada anterior en San Mamés. La realidad es que a Xavi no le enamora, o bien no le ve aún en una condición física que le invite a tener más continuidad. Sobre esta circunstancia, su padre se mostró claro: «Está súper bien, como un toro. Con el plan que le puso el Barça ahora tiene más velocidad que antes», añadió.

Pero la realidad es bien distinta. Solo ocho encuentros como titular en la Liga, y en la mayoría de ellos siendo el primer sustituido. Ni siquiera con la lesión de Dembélé ha tenido más participación. De hecho, Xavi aprovechó la oportunidad para cambiar el esquema a un 4-4-2 rocoso que le ha funcionado, sobre todo en encuentros ante rivales poderosos ofensivamente. Y los seis goles que ha anotado el canterano culé esta temporada tampoco ayudan a revertir la situación.

Esta circunstancia también ha hecho que Ansu no acuda a la primera lista de Luis de la Fuente como seleccionador, aunque sí que recibió la llamada de la FEF para explicarle los motivos de la no convocatoria.

El señalado por Luis Enrique en Catar

Precisamente Bori Fati también tuvo palabras para el predecesor del técnico riojano en la selección, Luis Enrique, del que no entendió por qué no utilizó más a Ansu en el pasado Mundial de Catar. «¿Cómo puede ser que ni calentara contra Costa Rica con el equipo ganando 7-0?», se preguntó. Incluso añadió que «hubiera preferido que no fuera al Mundial».

Ansu Fati solo disputó 22 minutos en toda la Copa del Mundo, y lo hizo ante Japón, en el tercer encuentro de la fase de grupos, cuando la selección tenía la clasificación a octavos encarrilada.

Cabe recordar que el día de la lista para Catar, Luis Enrique hizo referencia a Ansu como el último en entrar. Tras la eliminación, el técnico asturiano confesó que había un jugador del que se arrepentía de haber llevado al Mundial. Y ese futbolista era Ansu Fati. El delantero del Barça no mostró la actitud que Luis Enrique esperaba de él. «Hay uno a quien me hubiese gustado llevar y otro al que llevé y lo que vi no era lo que esperaba«, explicó el ex seleccionador.

El culebrón de Ansu no tiene visos de acabar pronto, pero en su mano está remontar deportivamente y volver a parecerse en algún momento al jugador que dejó boquiabierto al Camp Nou siendo solo un niño, el mismo que heredó el '10' del mayor emblema de la historia del club.