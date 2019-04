Osasuna, una incógnita para calibrar al Santa Yolanda Aguirre celebra el título el pasado domingo. / SANTA TERESA Las pacenses abrirán fuego en el playoff el domingo en casa y disputarán la vuelta en Pamplona el 5 de mayo MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Miércoles, 24 abril 2019, 08:33

La suerte ha hablado, ahora le toca al fútbol. La presidenta del Santa Teresa, María Jesús Vega, extrajo ayer de la urna la bola que contenía el rival de las semifinales del playoff para las pacenses en el sorteo que se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Osasuna será el penúltimo escollo para el regreso a la Liga Iberdrola, justo un año después de perder la categoría.

Se trata de un emparejamiento inédito, ya que ambos equipos nunca se han enfrentado en partido oficial. La ida será en Badajoz, este domingo, 28 de abril, con horario aún por determinar, y la vuelta tendrá lugar en Pamplona el fin de semana siguiente, el 5 de mayo. Las extremeñas conocen ya, además, a quién tendrán que enfrentarse en caso de seguir adelante. Su próximo oponente saldrá del cruce entre el Tacón y el Zaragoza. Se da la circunstancia de que el Santa Teresa y las mañas fueron los dos clubes que descendieron el pasado curso y, meses después, podrían jugarse una plaza para el retorno a la élite.

Sin tiempo para saborear y digerir la miel del éxito del título liguero, el desarrollo de la competición pone la velocidad de crucero. Esta vez las estrecheces del calendario por el Mundial han impedido intercalar una semana para gestionar con pausa el envite. «Es difícil preparar un partido conociendo a tu oponente hoy. Tienes dos días para planificarlo. Puedes meter dos o tres matices, pero no te vale para plasmarlo en las sesiones», expone el técnico Juan Carlos Antúnez. Tesitura que es aún más acuciante para Osasuna, que contará con un día menos de entrenamiento previo al largo viaje a Badajoz. De este modo, Antúnez reconoce que «prefiere el primer duelo en casa». Sin apenas referencias ni tiempo para ajustar la pizarra teniendo en cuenta las virtudes del rival, admite que en este caso «me voy a preocupar más de mi equipo».

La empresa no será fácil. La parte del cuadro del Santa Teresa es quizás la más exigente, aunque a estas alturas ya no hay peritas en dulce. Evita al temido Deportivo, uno de los 'cocos', en cambio, Femarguín, Alhama y CD Juan Grande, a priori más asequibles, no se cruzarán en su camino. Los posibles oponentes en la final también cuentan con credenciales de sobra. El Zaragoza es un equipo de contrastada experiencia y potencial, mientras que el Tacón, pese a su corta vida, es un club con un proyecto serio y ambicioso.

Para el técnico pacense, coruñesas y aragonesas parten como favoritas. «Son equipos más hechos, con más empaque y más plantilla. Están un pasito por delante». Ya sea por convencimiento o por restar presión a sus pupilas, prefiere que el Santa Teresa vaya de tapado y no aparezca en las quinielas para lograr el objetivo final. En todo caso, prevé que la igualdad será la tónica dominante, «con resultados cortos y enfrentamientos de detalles».

La clave será el planteamiento. Se afronta una fase en la que la lectura de los partidos es muy diferente a la habitual en la fase regular. «Hay que jugar con ciertos resultados. No estamos acostumbradas a ir 0-0 y pensar que puede ser un buen resultado. No debemos tener prisa por marcar el primero, ahora es diferente». La ansiedad y la precipitación son enemigos peligrosos.

Radiografía del rival

Paso a paso. Toca poner el foco en el Osasuna, campeón del grupo II, protagonizando un duelo con el Alavés similar al que las extremeñas han mantenido con el Granada en el grupo IV. Aunque el desenlace ha sido opuesto. Durante gran parte de la temporada, las vitorianas han ostentado el liderato con una exigua ventaja, y en la jornada 24, a dos de la conclusión de la fase regular, el duelo directo con las vascas otorgó el primer puesto a las 'rojillas'. El equipo dirigido por Mikel Bakaikoa llega en un gran estado de forma y, al igual que el Santa Teresa, no ha cedido ni un solo punto en toda la segunda vuelta con 14 victorias consecutivas.

Finalmente se han proclamado campeonas con 68 puntos, uno más que el segundo, tres más que el tercero (Eibar) y superando en siete al cuarto (Athletic B). Dos empates y dos derrotas son los lunares de las navarras, inmersas en un grupo muy polarizado, ya que el escalón entre los clasificados para la Primera División B y el quinto es de 22 puntos, lo cual ha restringido mucho y de manera prematura la pelea por las plazas de privilegio. Los números de Osasuna no asustan, han anotado 84 goles a favor recibiendo 18 en contra, por el balance de 100-8 de las extremeñas.

Patricia Zugasti y Sara Carrillo son las jóvenes artilleras del Osasuna, dos futbolistas que, sin haber cumplido los 20 años, han sostenido la faceta ofensiva.