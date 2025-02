Osasuna, excluido de la Conference League

Ignacio Tylko Madrid Martes, 4 de julio 2023, 18:16 | Actualizado 19:21h. Comenta Compartir

Tal y como estaba cantado, el Comité de Apelación de la UEFA ha adoptado este martes la polémica decisión de dejar fuera de la próxima Conference League a Osasuna, que pierde en los despachos lo que había conseguido de forma merecida y brillante en los campos de Primera. Los juristas de la UEFA no han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la entidad rojilla el pasado viernes y han reafirmado el dictamen inicial de los inspectores del Comité de Control, Ética y Disciplina de el organismo que gobierna el fútbol europeo.

Nada más conocerse la sanción, Osasuna hizo público un comunicado en el que asegura no comparte en absoluto el criterio sancionador ni la instrucción del caso llevada a cabo y lamenta el, a su juicio, «mensaje erróneo que la UEFA envía al mundo del fútbol castigando a quien denuncia la corrupción y la persigue judicialmente». El club pamplonés insiste en que continuará desplegando todos los instrumentos legales a su alcance para «plantar cara a la UEFA» y poner fin a lo que considera un «grave atropello» a sus derechos. Por ello, recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), órgano internacional de mediación que dirime las disputas en torno al deporte.

La decisión de la UEFA abre la puerta de la esperanza al Athletic, octavo clasificado de la Liga, para conseguir en los despachos plaza de Conference. Todo depende de cuándo tenga lugar la resolución vinculante del TAS. Si se produce antes del 7 de agosto, la fecha del sorteo del playoff, no habrá alteración y la Liga tendrá plaza en esta competición. Si falla a favor de Osasuna jugarían los rojillos, pero si el veredicto es negativo para el equipo de Jagoba Arrasate ese hueco lo ocuparía el Athletic. Si el pronunciamiento del TAS es posterior a esa fecha y contrario a Osasuna, los vascos no serían alternativa y sería el rival de los rojillos en el sorteo el que pasaría directamente a la fase de grupos de la Conference.

Horas antes de conocerse la sanción, Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, ya se mostró tajante durante la presentación de José Arnaiz. «Te dan ganas de dejarlo todo, de dejar el fútbol directamente. Dudas de todo, somos un ejemplo para mucha gente. Un presidente me dijo que éramos un ejemplo para los pequeños, se están cargando el fútbol con esta decisión. Aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que el club sobreviviera. Te autodenuncias a la Policía y te castiga doblemente. Es surrealista. Nos lo hemos merecido en el campo», espetó.

Comparación inevitable

Aunque se trate de casos diferentes, resulta inevitable comparar. Es difícil de explicar por qué los navarros no son invitados por la UEFA a su tercera competición en importancia de clubes y, en cambio, el organismo que preside Aleksander Ceferin sí permite disputar al Barcelona la próxima Champions a pesar del 'caso Negreira', quizá el mayor escándalo en la historia del fútbol español y por el que el club azulgrana pagó al número dos colectivo arbitral más de siete millones de euros por su servicios.

A diferencia de lo que ocurre con Osasuna, cuyo caso ya está juzgado, los investigadores de la UEFA que han investigado al Barça entienden que, tras los estudios correspondientes y el cuestionario de 70 preguntas que respondió el club azulgrana, no existen pruebas de que haya comprado en algún momento a los árbitros. Por ello, a día de hoy la UEFA no se siente capacitada para dictar sentencia y esperará a que la justicia española determine la culpabilidad o no de los catalanes para decidir si tienen que intervenir.

En cambio, la UEFA sí considera probado que en su día, la entidad rojilla incumplió el artículo 50.3 de los estatutos, que contempla la expulsión de la competición a todo club que, «directa o indirectamente, esté involucrado en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional».

Cabe recordar que, el pasado 19 de enero, el Tribunal Supremo confirmó la condena a exdirectivos de Osasuna por amañar un partido y el pago a dos jugadores del Betis, Antonio Amaya y Xavi Torres, por dejarse perder en el choque liguero de El Sadar en la campaña 13-14. El exgerente Ángel María Vizcay fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel y el expresidente Miguel Ángel Archanco a cinco años de prisión, aunque fue absuelto de falsedad contable. También fueron condenados otros mandatarios como Juan Antonio Pascual Leache o Jesús Peralta García, y los dos jugadores.

El asunto llegó hasta la última instancia, que redujo la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra del año 2020 pero reafirmó la existencia, entre otros, del delito de corrupción deportiva. Los directivos de Osasuna pagaron 650.000 euros a esos dos futbolistas para que ganaran al Valladolid y posteriormente se dejaran perder en el enfrentamiento de El Sadar.

Osasuna, sin embargo, critica que la UEFA haya condenado al que también fue víctima. En sus alegaciones, los rojillos manifestaron que fue precisamente fue el club, de la mano de su presidente, Luis Sabalza, el que interpuso la denuncia para comenzar un proceso judicial por el que pagara la anterior directiva, «contribuyendo así a un proceso de limpieza institucional de la entidad».

Temas

Liga Europa de la UEFA