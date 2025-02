Los 'Z' de oro del Mérida

La última vez que el juvenil del Mérida paladeó la División de Honor, pululaban por los Campos de la Federación nombres como los de Paco ... Aguza, Carlitos Andújar, Ricardo Durán, David Cuerva o Alberto Pla. Quince años después, ese mismo juvenil podría regresar a la élite de la categoría este mismo sábado. Para ello necesita ganar al Moralo (17.00 horas, campos de la Federación) y esperar el pinchazo de la UP Plasencia ante el Flecha Negra (16.00 horas, La Vinosilla).

Porque, aunque la clasificación indique que le podría sacar a su más inmediato perseguidor once puntos a falta de nueve por disputarse, el Plasencia tiene una derrota en Montijo impugnada por posible alineación indebida encima de la mesa del Juez de Competición, que aún no ha fallado. «Así que yo les digo a los chicos que estamos solo ocho por encima de la UPP. Que se conciencien, por si acaso», recalca David Del Viejo Gallego, el técnico emeritense. Aunque los coordinadores de La Academia llevan tres semanas llamando a la Federación para interesarse por el asunto, desconocen qué resolución dictará.

«Yo es que soy muy cauto para todo. A día de hoy aún no me lo creo, por eso no pasa celebración ninguna por mi cabeza. Nos gustaría que fuese ya, pero creo que el alirón no será esta semana. Aunque el Flecha es cuarto, el Plasencia ha perdido muy pocos partidos en su casa», se explica el entrenador montijano del Mérida juvenil. Y además, que la peor racha del conjunto emeritense en su sobresaliente temporada coincide precisamente con el tramo final de la primera vuelta: entonces perdió con Moralo, Castuera y Plasencia, tres de los cuatro rivales que le quedan de aquí a final de liga.

El objetivo no era ese

Cuando David Del Viejo, que a pesar de sus 40 años lleva entrenando desde 2002, dejó el Barbaño de Segunda Extremeña el pasado verano para decirle por fin que sí al Mérida, que llevaba un par de años detrás de él, el ascenso no se contemplaba en ninguna de las cabezas presentes en aquella reunión. «Ni por asomo. Comentamos quedar entre los cinco primeros porque el equipo era muy joven», recuerda el técnico. La base de este juvenil son los campeones de Extremadura cadete del curso pasado, por lo que la mayoría son chicos de primer año. «En estas edades, dos años de diferencia suponen un salto físico y mental muy grande».

«Pero cuando me reuní por primera vez con los chicos les dije que quería llegar a final de temporada con opciones», continúa Del Viejo. «Y mira. Han demostrado todos una madurez y profesionalidad increíbles. Y cuando supieron levantarse de aquella mala racha de diciembre, en la que caímos al segundo puesto, vi que podíamos ascender. En ese momento dieron el paso de niños a hombres. Antes era un equipo que tenía calidad, trabajo y compromiso, pero les faltaba ese salto. Y lo dieron».

En este equipo juegan los dos máximos goleadores de la categoría: César Porras con 24 goles y Raúl Martín con 22. «Son de primer año y se están fijando en ellos ya varios clubes grandes, y sin embargo no se les ha subido a la cabeza: entrenan como bestias. Y otro de los que pueden llegar lejos es el central, Buje, que es una delicia. Somos el equipo menos goleado gracias a su trabajo y el de Cupi, el otro central», habla de algunos de sus jugadores Del Viejo.

César Porras, que ya ha entrenado con el primer equipo, y Buje son ambos de Mérida y ambos de La Academia desde las categorías más inferiores. «Uno de los miedos que tenía cuando llegué en verano era encontrarme jugadores con ciertos egos, que quizá no iban a cuadrar con mi forma de entrenar. Pero me he encontrado todo lo contrario. Son una familia, buenas personas y trabajadores. El éxito es que trabajan como bestias: entrenamos todos los días un mínimo de 21 o 22 futbolistas».

Ascender dieciséis años después a División de Honor supondría poner al club en lo más alto de esta categoría, «con la posibilidad de traer al Mérida a los mejores jugadores de Extremadura en edad juvenil, con un futuro del que podría aprovecharse tanto el primer equipo como el resto de la cantera. Aparte de que sería un escaparate para ellos».

Barbacoa gratis en la previa

El club lleva toda la semana alentando a sus aficionados para que acudan el sábado a los Campos de la Federación desde bien temprano: habrá barbacoa gratuita desde las 14.30 horas. Al descanso de su partido ante el Moralo (que les ganó 3-2 en la primera vuelta), David Del Viejo sabrá si el Plasencia ha pinchado o no ante el Flecha y, por tanto, si el ascenso se podría celebrar esta misma jornada, a tres fechas del final. «Pero intentaremos que los jugadores no lo sepan para evitar una presión extra en la segunda parte, porque a veces esa presión ha podido con ellos». Será difícil que no se enteren, aparte de por los muchos aficionados que se congregarán alrededor del campo, porque esta generación Z es de oro.