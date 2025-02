«No se nos ha olvidado lo que pasó en la ida y eso va a ser un plus»

Manuel García Badajoz Jueves, 10 de marzo 2022, 08:18 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

Pieza clave en el eje de la zaga, pilar del vestuario como capitana y una de las voces autorizadas, Ariadna Rovirola ejerce de veterana en el Civitas Santa Teresa pese a sus 23 años. Una pubalgia le ha lastrado en su quinta temporada, pero no se perderá todo un clásico del fútbol extremeño (sábado, campo de San Roque, 17.00 horas) que espera con entusiasmo. «Me encantan estos partidos». Los últimos dos precedentes, en Reto Iberdrola y Copa Federación, se saldaron con el mismo resultado, 3-2 para el conjunto verde. Y hay ganas de revancha. «No se nos ha olvidado», resalta.

–¿Les llega el derbi en el mejor momento?

–Es un momento dulce, con confianza y en casa estamos invictas, a lo mejor no tenemos todas las herramientas, pero sí muchas para plantarle cara a un gran Cacereño. Buen fútbol se va a ver.

–Está quizás más igualado que nunca el envite.

–En estos partidos, ya estés segunda o décima, siempre se iguala, por las ganas, pero este año ellas están haciendo una supertemporada y está igualado. Va a ser partido muy difícil, de picar pared y ganará el que menos errores cometa.

–¿Ha aumentado la rivalidad regional tras los últimos precedentes?

–Se viven de otra manera. Antes no se notaba tanto porque ellas no terminaban de cuajar, pero en los últimos años ese espíritu y garra de llevarse el derbi extremeño es brutal. A mí personalmente me encantan estos partidos.

–Habrá ganas de quitarse la espinita de la ida y de la Copa Federación.

–La espinita es más de la primera vuelta, porque teníamos el partido controlado y dos errores en el descuento nos pasaron factura. Esta semana hay comentarios en el vestuario respecto a lo que pasó, no se nos ha olvidado y ese va a ser el plus para pensar que tenemos que ganar.

–Le costó al Santa cogerle el pulso a la liga, pero ya está en la pelea.

–Somos un equipo nuevo, con gente de muchas internacionalidades distintas y siempre cuesta, pero después de Navidad hemos hecho más piña, nos conocemos más y están llegando los resultados.

–¿Está el Santa a tiempo de luchar por el ascenso?

–Sí, yo creo que está muy disputado y nos podemos enganchar. Los de arriba también se están dejando puntos y tenemos que aprovechar nuestro buen momento.

–¿Qué faltó en la primera vuelta para estar arriba?

–No éramos un equipo del todo y en esta categoría cualquier fallo te perjudica un montón, nos ha costado por eso.

–El triunfo a final de año ante el Albacete sirvió de acicate.

–Fue un punto de inflexión. Fuimos un equipo y vimos que seguir esa dirección era el camino. A partir de ahí no hemos perdido más. Nos hicimos fuertes.

–Ha pasado semanas complicadas por la pubalgia, ¿en qué punto se encuentra ahora?

–Ahora mismo lo llevo. Está siendo una temporada un poco difícil. Nunca la había tenido, pero es dolorosa y larga. Además, parece que un día estás bien y al siguiente fatal. Pasé unas semanas en las que no podía ni estirarme ni quedarme sentada, es horroroso, no se la deseo a nadie. Pero estoy muchísimo mejor.