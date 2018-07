LIGA FEMENINA «Ojalá llegue a debutar con la absoluta» Las chicas de la selección celebran su excepcional victoria en el Europeo. :: feb Tras sus éxitos con la selección, Paula Ginzo llega al Al-Qazeres al aceptar una oferta que la consolidará en la máxima división nacional MARÍA CORRAL CÁCERES. Martes, 31 julio 2018, 10:05

Con la madurez de quien lleva un par de lustros en el oficio es como se muestra Paula Ginzo (Santoña, 1998), nueva jugadora del Al-Qazeres, cuando hace balance de su trayectoria profesional. Un camino que, pese a ser corto (solo tiene veinte años), ya cuenta con numerosos éxitos. Al menos con la selección española, combinado con el que ha sumado cuatro oros, una plata y un bronce entre todas sus categorías inferiores.

El último logro llegó el pasado 15 de julio, cuando el conjunto nacional se proclamó campeón del Europeo sub-20 celebrado en Hungría. Trofeo que ella misma se encargó de alzar al cielo húngaro: «Fue una pasada. Se me ponen los pelos de punta aún cada vez que lo pienso. Veía a los lugareños ataviados con la vestimenta típica regional y solo pensaba en la manera en que habíamos acordado levantar la copa». Un sentimiento que entremezcla «orgullo y placer» no solo por haber conseguido el oro, «sino también por todo el trabajo realizado. El esfuerzo de una piña que finalmente se ha visto recompensado».

SUS DATOS Nombre Paula Ginzo Arantes. Fecha y lugar de nacimiento 16 de febrero de 1998, Santoña (Cantabria). Posición Ala-pívot. Altura 1,89 metros. Equipo Al-Qazeres. Trayectoria en Liga Dia Movistar Estudiantes (temporada 2017/2018). Logros con la selección Oro en los Europeos U16 de 2013 en Bulgaria, U18 de 2015 en Eslovenia, U20 de 2017 en Portugal, U20 de 2018 en Hungría; plata en el Europeo U18 2016 de Hungría, y bronce en el Europeo U16 de 2014 en Hungría y el Mundial U18 3x3 de Kazajistán en 2016.

Estas son las palabras, ya en frío, de una capitana que no ha sentido una responsabilidad especial sobre sus hombros, pero que ha sabido encontrar la manera de guiar a sus compañeras hacia el triunfo. «Ha sido una experiencia diferente jugar con la generación del 98 a con la del 97. Con la segunda era la pequeña y lo hacía lo mejor que podía. Con la primera, he intentado ayudar más al equipo, tirando del carro, dando una palmadita a quien lo necesitaba o siendo el nexo comunicativo entre el resto de jugadoras y el cuerpo técnico», declara Paula Ginzo tras repetir convocatoria, y título, con la sub-20 (ya fue campeona el verano pasado con chicas un año mayores que ella).

LAS FRASESPaula Ginzo Jugadora del Al-Qazeres «Todavía se me ponen los pelos de punta al recordar cuando levanté la copa»«Soy una jugadora con mucha garra y muy mala leche. No me gusta perder ni a las canicas» «Hay buenos ingredientes para que el plato cuaje»

Ante la pregunta de qué le queda ya por ganar, la internacional española confiesa, entre risas, que le falta jugar con la absoluta. Una meta que sabe que está lejos, pero a la que no renuncia: «Hay que ir temporada a temporada y lo otro será la consecución del buen trabajo. La gente me dice 'Buah, ¡cuántas medallas!', mientras que yo me centro en que me queda mucho por aprender y competir. Necesito baloncesto, ganar picardía. Solo llevo una temporada en Liga Dia».

Cualidades que espera reforzar en Cáceres, de la mano de un plantel del que espera «aprender mucho». Una plantilla que, según Paula Ginzo, dará un golpe sobre la mesa la próxima temporada: «Hay buenos ingredientes para que el plato cuaje». Ambición que contrarresta con la prudencia a la hora de aventurar si el Al-Qazeres jugará o no la Copa de la Reina: «No es una obligación, aunque sí es cierto que nos marcamos expectativas altas y es un objetivo que se va a intentar».

La jugadora, cántabra de nacimiento, pero gallega de adopción (se trasladó a Orense cuando era pequeña), desvela sin tapujos las razones que la han llevado a firmar por el conjunto cacereño: «Era un equipo que me llamaba la atención. Estaba en media tabla, jugaba y competía bien. Es un club familiar en el que seguro se está a gusto». Tal y como reconoce, se trataba de una oferta que no podría dejar escapar y que supondrá un salto en su corta (aunque exitosa) trayectoria profesional. La ciudad también ha sido uno de los motivos de la rúbrica: «Ya había estado aquí cuando me tocó jugar la temporada pasada con el Movistar Estudiantes, pero no había tenido la oportunidad de visitarla. He visto fotos y creo que me va a gustar».

Para los que no la conozcan, Paula Ginzo se define como «una ala-pívot ambiciosa, con mucha garra y con muy mala leche. No me gusta perder ni a las canicas». Considera que su fuerte son «el trabajo y la ilusión», ya que, como bien le decía un antiguo entrenador suyo, 'el esfuerzo no es negociable'. Premisa con la que ella misma demuestra día a día que las ganas y el sacrificio a veces valen más que el talento: «No anoto 20 puntos por partido, pero vengo a hacer lo que sé y aportar lo máximo que pueda al equipo».

Por lo que respecta a su futuro, Paula Ginzo dice tener las expectativas de una debutante: «comerse la pista y a quien se ponga por delante». El único objetivo personal que se marca en su nuevo periplo como jugadora del Al-Qazeres es que «las referencias que se tengan de mí las vean reflejadas los aficionados luego en la cancha y estén contentos con lo que aporto». Toda una declaración de intenciones con las que no dejará indiferente a nadie.