Un nuevo reglamento para un deporte rey quemado

marco a. rodríguez Badajoz Sábado, 23 de julio 2022

El deporte rey contemporáneo ya no es el mismo para Fran Maya. El predominio del pase sin profundidad, las pérdidas de tiempo, faltas tácticas sin castigo que benefician la destrucción del juego, primeras partes casi de relleno porque no valen nada en comparación al desenlace final del choque y un largo etcétera. Una cotidianidad tan extendida ya que amenaza la salud de lo que debería ser un buen espectáculo que además no es asequible para todos los bolsillos. Por eso este extremeño residente en Cataluña ha emprendido una especie de cruzada cuyo saque inicial comenzó con la edición de un libro que describe un cambio normativo que pugne contra la especulación en el fútbol para que los aficionados puedan saborearlo mejor.

Tras más de cuarenta años trabajando en Páginas Amarillas y siendo entrenador de Regional y categorías inferiores, este amante del fútbol estaba hastiado de lo que sus ojos veían partido tras partido. Y más ahora que la jubilación le permite tener más tiempo que dedicarle a su gran pasión. Así que, con la ayuda de su hija, ordenó ideas y dejó negro sobre blanco una revolución reglamentaria que proporcione más interés al juego y que fue editada por Amazon saliendo a la venta en mayo de 2022. 'Liga 4 puntos (Fútbol, un cambio de la Liga actual)' es su obra, que intenta hacer llegar al máximo número posible de personas y sobre todo a las instituciones que tienen la última palabra. Por ejemplo la FIFA, de quien afirma que, casualidad o no, ya ha propuesto uno de sus puntos estrella: el saque de banda con el pie.

Pero, ¿qué novedades relata el libro? Son cuatro las propuestas estelares, según comenta su autor. Primera. Los partidos no valdrán tres puntos sino cuatro, ya que la idea es que la primera parte valga dos puntos para el que se vaya al descanso por delante. Tras la reanudación se pondrían en juego otros dos. «Imagina un Real Madrid-Elche o un Barça-Elche. El Madrid y el Barça tienen casi 100 minutos para darle la vuelta, para ir desgastando los 70 primeros y ya te ganaré el partido al final porque tengo mucha plantilla para los cambios porque mi presupuesto es mucho mayor. En el fútbol modesto ocurre algo parecido con un club grande como el Badajoz. Y en el femenino más todavía. Creo que de esta forma se enriquecería mucho a nivel táctico. Ayudaría incluso para que los árbitros tengan menos presión. También a los entrenadores y a los equipos modestos, como el del Valladolid, que comienza la liga contra Villarreal, Sevilla y Barcelona. Para cuando juegue contra el Girona a lo mejor va con cero puntos y el cuerpo técnico casi en la calle. De esta forma llevaría algún punto más».

Segunda. Eliminar las tarjetas amarillas, consideradas por Fran Raya como una «aberración» y que castigan económicamente a los clubes débiles. Propone exclusiones de 10 minutos al jugador que acumule cinco faltas y en todo caso, que no sean acumulativas pues eso solo beneficia a un rival posterior. «Imagina pagar un pastón por querer ver a Benzema o a Busquets en el Madrid-Barcelona y no puedes verles porque tienen la quinta amarilla. Si pusiéramos 10 minutos de expulsión se solucionarían esos problemas. La FIFA ya tiene borradores donde propone 5 minutos de expulsión, es una forma más light de los 10 que propongo yo. Aquí coinciden conmigo y así se castiga al equipo que está jugando, no al de la semana siguiente. Estoy cansado de las faltas tácticas, de parar las contras, etc. Hay que beneficiar el espectáculo».

Tercera. El saque de banda se podrá hacer con el pie, como si fuera un saque de esquina, manteniéndose la inexistencia del fuera de juego, lo que aseguraría más goles en un deporte donde los tanteos suelen mermar cada vez más. Un punto que Fran Raya considera que La FIFA ha propuesto poco después de que se publicara su libro. «Yo no sé si será casualidad o no, pero esto ya lo decía yo el 20 de mayo y un mes después lo sacan. Esto refuerza mi tesis, porque no estoy tan loco. De momento lo van a probar en el fútbol amateur y puede que en Segunda en Países Bajos. Eso significa que en Catar ya se va a implantar. Hay mucho dinero en juego y seguro que los cataríes quieren que su Mundial quede en la historia como el primero en que se hizo, seguro. Apostaría un dedo meñique», apostilla. Lo cierto es que la FIFA ya estaba probando el pasado verano este sugerente cambio normativo, como señala Raya, porque tienen «un banco de pruebas y lo hacen constantemente».

«El fútbol me apasiona y me entretiene, pero estas nuevas normas lo mejorarían para que sea un espectáculo» Fran Raya Calderón

«Yo no sé si habrá sido casualidad o no, pero publiqué el libro y un mes después la FIFA propuso el saque con el pie» Fran raya Calderón

Cuarta. Las primeras partes de las prórrogas –el que vaya ganando– decidirán quién lanza primero los penaltis, ya que está demostrado que el que lo hace primero gana más veces. «Si ninguno va ganando al descanso, moneda y punto», argumenta.

Son solo cuatro pinceladas que resumen una metamorfosis más profunda de lo que debería ser un reglamento encaminado a lograr un fútbol más entretenido. Raya vaticina además la desaparición de los linieres, y más hoy que el VAR se implantó para quedarse.

Fran Raya Calderón nació en Cabeza la Vaca en 1956 pero con apenas 8 años emigró con su familia, como tantos otros, a Cataluña. Quiso ser futbolista y jugó en las categorías inferiores del Espanyol hasta que una rotura en el cuádriceps frustró su carrera. Se hizo masajista en Tercera y Segunda B, pero se cansó pronto de aquello, se sacó el título de entrenador y ha sido técnico en fútbol base y Regional, compaginándolo con su trabajo. «El fútbol me apasiona y entretiene, pero estas nuevas normas lo mejorarían para que sea un espectáculo», cierra. Vive en Molins de Rei, mantiene contacto con su familia en Extremadura, y lo hace como un jubilado que venera el fútbol. El que existe, y el que le gustaría que existiera.

