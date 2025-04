Noche amarga en el Norte de Londres

Aunque el Boxing Day se refiere estrictamente al día 26 de diciembre, la jornada más especial del fútbol inglés se ha alargado durante tres días. ... Su conclusión nos dejaba dos bonitos partidos que estuvieron a la altura de las expectativas. Fue una noche aciaga para los dos equipos del norte de Londres, Tottenham y Arsenal, que perdieron sus partidos y dieron un paso atrás en sus objetivos. Los spurs ven como la Champions se aleja, mientras que los gunners cedieron el liderato en favor del Liverpool, aunque mantienen la segunda plaza gracias al tropiezo del Aston Villa.

El Tottenham visitaba al Brighton con un once muy mermado por las bajas, como viene siendo habitual en el cuadro de Postecoglou. Hasta cuatro futbolistas titulares le faltaban al entrenador australiano, entre ellos su pareja de centrales, lo que le obligó a jugar con Emerson y Davies, teóricos laterales, en el centro de la zaga. El partido prometía goles, con dos equipos que no saben lo que es especular y buscan siempre la portería contraria. El Brighton estuvo más acertado en el intercambio de golpes que fue la primera mitad; se adelantó pronto con un gol del canterano Hinshelwood y dobló su ventaja gracias a un penalti transformado por João Pedro. Los spurs no se rindieron y posiblemente merecieron recortar distancias antes del descanso, pero no fueron capaces.

La segunda mitad comenzó de la misma forma, con el Tottenham acechando la portería rival. Richarlison anotó por dos veces, pero en ambos partió de fuera de juego. Pasada la hora de partido, Estupiñán se sacó un remate espectacular que parecía sentenciar el encuentro. Una sensación que se acrecentó cuando un penalti infantil de Lo Celso fue nuevamente transformado por João Pedro. Sin embargo, la estadística nos decía que todavía podían suceder cosas. Los spurs han marcado en todos sus partidos de esta Premier, y los seagulls no han dejado nunca su puerta a cero. Así fue. El joven Alejo Véliz marcó el 4-1 a falta de diez minutos y poco después Davies anotó el segundo. Los nueve minutos de descuento fueron un suplicio para el Brighton; los de Postecoglou llegaban constantemente y tuvieron suficientes ocasiones, entre ellas un disparo al palo de Højbjerg, para empatar el partido. No lo consiguieron, y el Brighton se reencontró con la victoria tras tres encuentros sin sumar de tres.

El Arsenal, por su parte, recibía al West Ham, y terminó tan desesperado como la mayoría de los rivales que se han enfrentado a los hammers esta temporada. Pocos equipos en el mundo tienen tanta capacidad para crear ocasiones de la nada. La receta de David Moyes es tan sencilla como efectiva: un gran portero, una defensa férrea, ayudada por un compromiso brutal de todos sus jugadores, y tres futbolistas en el frente de ataque tremendamente autosuficientes. Los visitantes se adelantaron con polémica, pues la pelota pareció salir antes del centro de Bowen, aunque ninguna toma podía aclarar si el balón había rebasado la línea de forma completa. El Arsenal, que había empezado el partido a gran nivel, tuvo que ponerse a remar, y a partir de ese momento el partido fue un monólogo gunner. Los de Arteta sumaban una llegada tras otra, pero en todas se estrellaban contra un muro, ya fuera la zaga de los hammers o su guardameta, Aréola, que completó una actuación fantástica.

En el diez de la segunda parte llegó un nuevo mazazo para el Arsenal, cuando Mavropanos envió a la red un gran centro desde la esquina de Ward-Prowse. A pesar del golpe los gunners no se rindieron y siguieron acumulando remates y centros, pero superar la defensa del West Ham era complicado y las pocas veces que lo hicieron apareció Aréola para negarles el gol. Los minutos fueron transcurriendo y finalmente, de forma paradójica, la ocasión más clara fue para el West Ham, que apenas pasó del medio campo en toda la segunda mitad. Emerson provocó un penalti en el descuento, aunque Benrahma no acertó a batir a Raya. Pobre consuelo para un Arsenal que ha perdido el liderato en favor del Liverpool. Sin embargo, la Premier no permite tiempo para lamentaciones, en apenas tres días los de Arteta visitan al Fulham, en otro partido fundamental para sus aspiraciones ligueras.