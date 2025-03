Neymar: «Firmo lo que mi padre me dice y mi sueño era ir al Barça» Neymar llega tarde a declarar en el juicio y descarga toda responsabilidad en su progenitor. El juez «futbolero» niega «trato de favor» al jugador

Neymar ha declarado este martes en el juicio en la Audiencia de Barcelona en el que se determina si el futbolista, el Barça y el Santos estafaron a la empresa que representaba al jugador paulista. Neymar, en términos de defensa judicial, ha seguido la misma estrategia que la infanta Cristina de Borbón o que Leo Messi. La hermana del Rey descargó toda responsabilidad en su exmarido, Iñaki Urdangarin, y todo lo que firmó fue porque confiaba en él, mientras que el delantero del PSG, ex del Barça, hizo lo propio con su padre.

«Firmaba los contratos porque confiaba en mi papá», dijo Neymar, sentado en el banquillo,. Ha requerido traductor y ha afirmado que el contrato que firmó para fichar por el Barcelona, procedente del Santos brasileño, fue el que le puso su padre encima de la mesa. »Se encargaba mi padre. Yo firmo lo que él me dice», ha señalado. «Mi sueño era jugar con el Barça, desde niño, mi corazón es del Barça», ha rematado, como guiño a su exequipo.

Ha asegurado que no recordaba si participó en la negociación y ha empezado su comparecencia dando las gracias al tribunal. No es para menos, porque ha recibido un trato poco habitual con un acusado. Así, esta mañana ha llegado tarde a la vista, después de que el juez le permitiera ayer ausentarse del juicio y ajustara la agenda de comparecencias al calendario futbolístico del jugador del PSG, que tras declarar en el juicio puede marchar a París y ya no tendrá que regresar a testificar, ni siquiera en el alegato final.

El juez, de hecho, ha negado que haya dado trato de favor al futbolista. «No le estoy dando trato de favor por ser un jugador de nivel mundial ni una gran estrella en Brasil. Es por dignidad», ha asegurado el presidente del tribunal, José Manuel del Amo, en el inicio de la segunda jornada del juicio.

Pero tras la declaración del futbolista, se ha producido un nuevo cambio en el orden de las intervenciones. Los testigos estaban citados antes que los acusados, que habían sido llamados para el viernes. Neymar ha declarado este martes porque el viernes tiene partido de liga. Después de su comparecencia, con respuestas a su abogado y al fiscal, ha llegado el turno de sus padres, también acusados.

El futbolista ha llegado tarde al juzgado y ha demostrado total desconocimiento de cómo comportarse en un tribunal de justicia. Agentes de los Mossos han tenido que pedirle al jugador y a sus padres que no se hicieran selfies antes de entrar en la sala de vistas porque está prohibido hacer fotos en estos espacios.

Bromas del juez con Florentino Pérez

Antes que el futbolista, ha declarado también el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En este caso, ha comparecido como testigo, pues el cuadro blanco también intentó fichar al delantero brasileño. En 2011, ha dicho que desde la entidad blanca ofrecieron 45 millones y que en 2013 aumentó la oferta. Pero Neymar acabó recalando en el club azulgrana porque ese era su deseo.

«Los jugadores van donde ellos quieren y en ese caso yo creo que Neymar quería ir al Barça», ha asegurado. El juez también ha tenido un guiño con el mandatario merengue. «Descanse» señor Pérez, que me consta que ayer estuvo en París. Así ha despedido el juez al presidente blanco, que ayer asistió a la gala del balón de oro, en la capital francesa.

Lo que se juzga en la Audiencia de Barcelona es la operación del traspaso para que Neymar jugara en el Barça. Se sospecha que el padre y el jugador, el Barça y el Santos fragmentaron el traspaso para esconder el coste real de la operación y ahorrarse el pago de los derechos federativos al fondo DIS, que representaba al jugador. Esta empresa ejerce de acusación particular. Fue la que interpuso la denuncia. Tenía el 40% de los derechos del jugador.

El traspaso de Neymar al Barça se ejecutó en 2013. Se sientan en el banquillo de los acusados Neymar, su padre y su madre, así como los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Neymar se enfrenta a dos años de cárcel, según la petición de la Fiscalía, cinco, de acuerdo a la demanda de la acusación particular, la firma DIS, que fue supuestamente estafada. Rosell, en su tercer juicio, podría ser condenado a cinco años.