Nerea: «No tenemos ningún tipo de presión»

J. Cepeda Cáceres Miércoles, 20 de abril 2022, 21:12 Comenta Compartir

Natural de la localidad pacense de Sagrajas, Nerea Sánchez (17 de junio de 1994) es una de las caras más reconocibles del fútbol femenino en la ciudad de Cáceres. La máxima goleadora del Cacereño Femenino en Reto Iberdrola, con nueve dianas, cumple su novena temporada al abrigo de un club que en la actualidad compite bajo la denominación del decano del fútbol extremeño. Algo que considera un acierto debido, especialmente, al aumento de la visibilidad y a la repercusión mediática y social.

La atacante verdiblanca celebra la buena temporada que, hasta el momento, está realizando el equipo dirigido por Ernesto Sánchez. El Cacereño Femenino, segundo clasificado y a tres puntos del Alhama, rendirá visita a este rival el sábado (Guadalentín, 12.00 horas). No obstante, al ser cuestionada sobre si este encuentro es una final en el aspecto literal de la cuestión, Sánchez entrega toda la presión al equipo murciano: «Yo creo que no lo es porque nuestro principal objetivo siempre ha sido quedar entre las cinco primeras. En el momento en el que consigamos eso, quizás podamos optar a otras cosas y ponernos metas más grandes. Al final, estamos segundas y a tres puntos, pero yo sigo pensando lo mismo y todas lo hacemos igual. Nosotras no tenemos ningún tipo de presión y se la entregamos toda a ellas», explica sobre el duelo de altura que tendrá lugar en tierras murcianas.

Del mismo modo, la atacante verdiblanca celebra la buena temporada que está realizando el equipo: «Cualquiera de nosotras o del cuerpo técnico habría firmado a inicios de temporada estar en una posición tan cómoda como la que tenemos ahora, aunque todavía nos quedan muchos partidos y puntos por jugar». Y es que, a falta de seis jornadas para el final de la liga regular, el Cacereño Femenino está a tan solo tres puntos de un liderato que daría el ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino español.

A su juicio, la solidez defensiva será clave para sacar algo positivo en el campo de un equipo que se impuso al Cacereño Femenino en el partido de la primera vuelta (2-4). «Tenemos que hacer un partido muy serio, especialmente en defensa. Arriba tendremos alguna ocasión para poder meter, como siempre, pero lo principal es que estemos bien en defensa».

Sánchez, que ya sabe lo que es pisar la moqueta de la élite del fútbol nacional –lo hizo siendo menor de edad con el Comarca Llanos de Olivenza–, sueña con repetir experiencia, esta vez con más madurez, tanto personal como futbolística: «La verdad es que me gustaría volver porque en ese momento era demasiado pequeña y creo que no disfruté como lo podría hacer ahora. Me encantaría repetir la experiencia con el Cacereño. Aquí siempre me han tratado como si fuese mi casa y el escudo lo he sentido como mío. Es ponerme esa camiseta y transformarme. Estoy orgullosa de todo lo que estamos consiguiendo», dice sobre las nueve temporadas que lleva en el club presidido por Rosa Montes.

¿Siente Nerea Sánchez una presión especial por ser la máxima realizadora del equipo o convive bien con esa responsabilidad? La delantera del Cacereño sostiene que le gusta sentirse importante y que siempre hay margen para continuar mejorando: «Es una responsabilidad que llevo muy bien. El caso es ir trabajando día a día e intentar mejorar las cosas que tanto el entrenador como yo creemos que hay que pulir».

Asimismo, considera un acierto que el CF Femenino Cáceres compita bajo la denominación del CP Cacereño Femenino. Algo que, a su juicio, se está notando en el aspecto social: «Aquí en la ciudad el Cacereño es un equipo que en la grada se vive como una fiesta y eso es algo que nosotras estamos notando muchísimo. En el último partido que jugamos en casa estuvieron animándonos durante absolutamente todo el encuentro. Al final eso hace que juegues con otra cosilla dentro de ti». Nerea manda un mensaje a aquellos aficionados que aún no han dado el paso de adentrarse en el mundo del fútbol femenino: «Todos los que vienen a vernos por primera vez quedan encantados. Les aseguro que van a ver a un equipo muy bueno, fuerte y correoso. Todo el que viene, repite».

Tras el encuentro del sábado frente al Alhama, el Cacereño tendrá que hacer frente el fin de semana siguiente a otro hueso duro de la categoría, pues las verdiblancas recibirán al tercero de la tabla, un Granada que también aspira a lo máximo.