El Navalmoral se juega la permanencia

La liga regular en Segunda B llega a su fin. Hoy, uno de los cuatro equipos extremeños en el grupo IV, Logista Parcel Navalmoral, sabrá si continúa en la categoría o no. Cáceres Universidad, Grupo López Bolaños y Jerez Futsal tienen asegurada su presencia la próxima temporada y no se juegan nada en esta última jornada. Eso sí, los universitarios y los templarios pueden ser jueces para el título y para el descenso. Cáceres puede echar una mano a Navalmoral si no permite que le gane Bargas y a su vez los moralos vencen su partido en Cobisa. Por su parte, Jerez recibe al Nueva Elda, que aspira a ser campeón si pincha el líder Rivas, y tiene ganas de acabar el año de la mejor forma con sus aficionados. Así las cosas, emoción hasta el último segundo.

A Navalmoral solo le vale ganar y esperar. Su rival directo por la salvación, Bargas, está obligado a hacer lo mismo que hagan los moralos para mantenerse, no le sirve empatar si Logista saca los tres puntos de Cobisa. Entra en escena, lógicamente, Cáceres, que es quien juega en casa frente al conjunto bargueño. Los universitarios, que se han quedado a las puertas de luchar por el playoff de ascenso y la Copa del Rey, pueden ayudar a Navalmoral despidiéndose de la temporada con un buen sabor de boca.

Quien jugará un choque sin ninguna trascendencia será GL Bolaños en la pista de Albacete ya que ambos terminarán en la zona media de la clasificación. Todos los partidos darán comienzo a las 18.30 horas.