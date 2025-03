El Nápoles, de ganar la liga a despedir al nuevo técnico cinco meses después

Poco después de confirmar su conquista del scudetto por primera vez en más de 30 años, salió a la luz una noticia sorprendente, Luciano Spalletti ... no renovaría su contrato con el Nápoles. Las desavenencias con el excéntrico mandatario del club napolitano, Aurelio de Laurentiis, eran demasiado profundas y el héroe del título abandonó la ciudad en la que había sido elevado a la categoría de leyenda. Poco después, de Laurentiis anunció su sustituto, el francés Rudi García. La decisión resultó cuanto menos sorprendente, García había sido despedido del Al-Nassr saudí hacía escasos meses y llevaba tiempo lejos de la órbita europea.

Parecía la enésima boutade de De Laurentiis, un intento de mostrar su gran conocimiento del calcio con un fichaje que causara sorpresa. Para Rudi, el banquillo del Nápoles era una oportunidad de oro, pero al mismo tiempo un regalo envenenado. La gestión del éxito siempre es complicada pero aún más si tus futbolistas te ven como un extraño. Resulta difícil convencer a un grupo de jugadores que deben hacer las cosas de una forma diferente cuando lo que venían haciendo ha dado tan buen resultado. Por este motivo las cosas se torcieron desde el comienzo. Ganó sus dos primeros partidos de Serie A, pero la trayectoria fue irregular desde entonces. En Champions venció con apuro al Braga y al Union Berlin, pero cayó ante el Madrid y no pasó del empate ante los alemanes en el partido de vuelta.

La prensa italiana especula con que De Laurentiis tenía la decisión tomada desde hace casi un mes, pero simplemente no encontraba un sustituto. Lo cierto es que las declaraciones del mandatario a principios de octubre dejaban poco margen a la interpretación. «Cuando fichas un entrenador que ya no conoce el fútbol italiano... tal vez esté pasando apuros, a cualquier otro le habría pasado. Lo estoy pasando mal con él. Soy un empresario, tengo el deber de interesarme por mi negocio. Tomaré las decisiones más adecuadas cuando llegue el momento«. El encuentro de este domingo ante el Empoli parece haber sido ese momento. El Nápoles no brilló, aunque posiblemente mereció ganar. Sin embargo, el Empoli resistió sus acometidas y un golazo del ucraniano Kovalenko en los minutos finales dejo helado al Diego Armando Maradona y sentenció a Rudi.

En lo estrictamente futbolístico el francés ha querido dejar su sello en el Nápoles, pero su idea no se ha adaptado bien a las características de los jugadores. Bajo Spalletti, el cuadro partenopeo se caracterizó por defender muy bien con el balón, por no dejar correr a sus rivales acumulando posesiones muy largas. Rudi ha propuesto lo contrario, un equipo más vertical, que llevase los encuentros a un intercambio de golpes y en ese contexto el Nápoles ha sufrido. Las desavenencias con ciertos futbolistas también han supuesto un problema. Primero fue Kvaratskhelia y posteriormente Oshimen quienes cuestionaron las decisiones del francés después de que este le sustituyera. En el caso del delantero nigeriano la situación se complicó aún más por unos polémicos videos subidos por el club a Tik Tok en los que ridiculizaban al futbolista, otra patata caliente con la que tuvo que lidiar el técnico.

Cannavaro, Mazzarri, Giampaolo… son muchos los nombres que han sonado como sustitutos de Rudi, aunque ninguno resultaba precisamente estimulante. Finalmente, el sustituto ha sido Walter Mazzarri. A diez puntos del Inter, que ocupa la primera posición, los napolitanos deben tratar de amarrar los puestos de Champions y tratar de llegar los más lejos posible en las competiciones de eliminatorias. El año uno después de Spalletti está resultando incluso más complicado de lo que se podía esperar.