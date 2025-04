Un buen entrenamiento

jon agiriano Jueves, 17 de noviembre 2022, 16:48 | Actualizado 20:56h. Comenta Compartir

Luis Enrique se esforzó en la víspera del partido en resaltar el nivel de Jordania recordando que había ganado en Kosovo con el mismo resultado (0-2) que logró España el 8 de septiembre del año pasado. Solo le faltó decir que aquel día su equipo estuvo hasta el minuto 88, cuando Ferrán Torres hizo el segundo gol, sufriendo para defender su ventaja mínima ante los aguerridos kosovares. Sin embargo, los esfuerzos del seleccionador para dejar claro que el amistoso en Amán no era una pachanga, una especie de entrenamiento con público, resultaron baldíos.

Jordania Al-Fakhouri, Haddad, Nasib (Rabib, min. 46), Al-Arab, Hasheesh, Al-Samrieh (Ayed, min. 46), Al-Taamari (Abu Zrayq, min. 68), Sadeh (Ali Olwan, min. 83), Al-Rawabdeh, Al-Mardi (Al-Dardoor, min. 64) y Al-Naimat (Al-Kloub, min. 68). 1 - 3 España Robert Sánchez (David Raya, min. 46), Carvajal (Azpilicueta, min. 46), Eric García (Rodri, min. 72), Pau Torres, Laporte (Jordi Alba, min. 58), Gavi (Ferran Torres, min. 58), Koke (Dani Olmo, min. 58), Carlos Soler, Sarabia (Yéremy Pino, min. 58), Asensio y Ansu Fati (Nico Williams, min. 72). Goles: 0-1: min. 12, Ansu Fati. 0-2: min. 56, Gavi. 0-3: min. 84, Nico Williams. 1-3: min. 92, Al-Dardoor.

Árbitro: Ahmed Al Kaf (Omán). Tarjeta amarilla a Ferran Torres.

Incidencias: Partido amistoso de preparación para el Mundial de Qatar 2022, disputado en el Estadio Internacional de Amán.

Los jordanos demostraron ser poco más que un amable sparring, tan bondadoso que impidió sacar alguna conclusión realmente seria del partido, que la Roja ganó por 1-3. Los goles de España los firmaron Ansu Fati, Gavi y Nico Williams, que marcó su primer tanto con la selección y volvió a demostrar que aprovecha de maravilla cada minuto que le da Luis Enrique. El gol de Jordania, ya en el descuento, tras un error de Azpilicueta, uno de los varios que cometió la retaguardia española, fue obra de Al-Dardoor. Viendo la jugada y la alegría de los anfitriones, felicitados por Luis Rubiales en el palco, seguro que algún malpensado llegó a sospechar que ese golito de la honrilla local hasta formaba parte del protocolo del amistoso.

Si se trataba de pasar el rato, hacer amigos para siempre, premiar a convocados que no van a jugar como los porteros Robert Sánchez y Raya, y dar minutos a futbolistas que han llegado muy cortos de ellos al Mundial, el partido puede considerarse un éxito. Asensio, Ansu Fati, Sarabia y Soler ampliaron su rodaje, que bien que lo necesitaban. El madridista ejerció de falso nueve y se le vio fresco, con chispa, aunque quizá no tanta como la que le vio -y le alabó- Luis Enrique en la sala de prensa. Ahora bien, si se trataba de examinar a España de verdad, con una cierta profundidad, los 90 minutos sobre el césped del estadio Internacional de Amán no tuvieron mayor utilidad.

Metidos en su parcela -en 'bloque bajo' que se dice ahora en la neolengua futbolística-, los jordanos dejaron jugar a sus rivales sin presionarles, sin una entrada mínimamente fea, sin obligarles siquiera a fajarse en disputas por alto o a bregar en segundas jugadas, ya que siempre intentaban salir tocando, pizpiretos, con el balón jugado. Dicho de otro modo: cualquier similitud entre la actitud del rival ayer y la que la tropa de Luis Enrique se encontrará a partir del próximo miércoles será pura coincidencia. Como seguro que el seleccionador tiene esto muy claro, hay que dar por descontado también que ayer tomaría nota de las debilidades defensivas de su equipo, capaz de crearse él solo problemas donde no los había. Pau Torres cometió un par de sobradas que dejaron muy mala espina, sobre todo teniendo en cuenta que apunta a titular. En ese caso, el damnificado sería Laporte, que ayer ejerció de lateral izquierdo, la mayor sorpresa de la alineación.

El partido, que fue coser y cantar, comenzó a decidirse en el minuto 12 con un gol de Ansu Fati. El hecho de que marcara, tuviera dos o tres ocasiones más y se moviera con peligro durante los setenta minutos que estuvo en el campo acabó siendo para muchos la gran noticia del amistoso, una reacción exagerada y muy reveladora de la necesidad que tiene España de un Ansu Fati en su mejor versión. Ahora bien, la realidad es que nada de lo visto ayer permite pensar que sí, que el delantero del Barça ya está cerca de volver a ser el futbolista deslumbrante que era antes de su plaga de lesiones.

Si lo está deberá demostrarlo ante enemigos de fuste, defensas de colmillo retorcido que, como aquel Aguirre Suárez del histórico Granada de los setenta, desde el primer minuto le dejen claro que traspasar la raya del área es comprometer el pan de sus hijos. Y que eso puede tener graves consecuencias. En cualquier caso, Fati apunta a titular ante Costa Rica, lo mismo que Gavi, que dejó destellos de clase y bravura y marcó el segundo gol. Y probablemente también Asensio. El resto de la alineación para el estreno en Catar se va aclarando. A Unai Simón, Carvajal, Busquets, Pedri y Morata hay que dar por descontados. Las dudas son un central y el lateral izquierdo. Aunque con Luis Enrique todo puede pasar.