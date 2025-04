Gayà no causará baja en el Mundial

javier asprón Doha Jueves, 17 de noviembre 2022, 15:13 | Actualizado 20:08h. Comenta Compartir

Lo que parecían buenas noticias a lo largo del día, se tornó en una nueva preocupación al acabar el partido ante Jordania. Este viernes se decidirá si el esguince que José Gayà sufrió el miércoles le permite continuar o no en la concentración de España o es sustituido por otro jugador. Los medios de la Federación confirmaron que la lesión no era grave, y se intuía que el lateral, pese a perderse el estreno ante Costa Rica, seguiría en el equipo. Luis Enrique no fue tan optimista. «Mañana (por hoy) tomaremos una decisión al respecto, pero es la noticia desagradable de estos días. El jugador vio el partido en la grada junto al resto de descartes: Guillamón, Morata y Llorente.

Gayà cayó lesionado en el último entrenamiento antes de ese partido. El lateral se tuvo que retirar antes de tiempo del entrenamiento y enseguida saltaron las alarmas. Se temió que el de Pedreguer siguiera el mismo camino que ya han tenido que tomar jugadores de otras selecciones, obligados a perderse la gran cita futbolística de este año a causa de una lesión cuando ya habían sido convocados.

Parecía que no iba a ser el caso, pero han vuelto las dudas. La primera exploración al defensor detectó un esguince lateral de bajo grado en el tobillo derecho, una lesión provocada por él mismo al resbalarse. La resonancia realizada este jueves confirma ese diagnóstico, lo que llevaba a confiar en una rápida recuperación. Con todo, Luis Enrique fue poco claro al respecto: «La información pertenece al jugador y a los médicos. Bueno, al jugador», dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

España volará a Doha poco después de terminar el amistoso en Amán ante Jordania, por lo que la noche del jueves al viernes será la primera que pase en la residencia de la Qatar University, su hogar durante el tiempo que permanezca en el Mundial.